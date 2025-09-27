Židom vstup zakázaný! Vracajú sa v Nemecku do čias nacizmu?

Ako vysvetlil majiteľ pizzerie Gaspare Squitieri, chceli len protestovať proti násiliu, ktoré Izrael pácha na okupovanom území Palestíny.
„Milí zákazníci, máme radi všetkých ľudí, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú,“ prihovárali sa návštevníkom v spornom texte. Zdôraznili, že sú proti utrpeniu detí a na rozdiel od zvyšku sveta sa nechcú iba nečinne prizerať.
„Náš protest nemá žiadny politický, tým menej rasistický charakter,“ zdôvodnili a pridali zmienku o izraelských občanoch. „Samozrejme, že budú znova vítaní, len čo sa rozhodnú, že otvoria svoje oči, uši a srdcia,“ dodali na záver.
Židovská náboženská obec vo Fürthe to označila za príklad antisemitizmu. „Také vylúčenie je jednoducho hanebné a hrozné,“ zhodnotila pre agentúru DPA predsedníčka organizácie Julia Tschekalinová, ktorá podala i trestné oznámenie.
Podľa nej nie je problém kritizovať vojenskú činnosť a politiku Izraela, no nemožno za to trestať celý národ.
„30. roky sú späť,“ reagovalo izraelské veľvyslanectvo v Berlíne. „Tak sa to vtedy začalo: krok za krokom, ceduľa za ceduľou. Polícia, prokuratúra a súdy musia konať,“ vyzvala ambasáda na sociálnej sieti X.
Majiteľ reštaurácie trvá na tom, že ho zle pochopili. „Na tej ceduli sme sa nešťastne vyjadrili. Nehovorím dobre po nemecky, hoci som tu už 13 rokov,“ povedal pre denník Bild.
Ako objasnil, zamestnáva ľudí z 13 krajín a spolu majú vyše 40 potomkov. „Ľudí sme chceli upozorniť, že v Gaze umierajú nevinné deti. Nie sme antisemiti… Žijeme v slobodnej krajine a jednoducho sme chceli povedať: Stačí!“Čítajte viac Pácha Izrael v Pásme Gazy genocídu? Expert na holokaust v tom má jasno
Prípadov ako vo Fürthe sa už v Nemecku pritom objavilo viac. Napríklad v júni začali policajti vyšetrovať dve prevádzky na opravu odevov v brandenburskej obci Kleinmachnow neďaleko Berlína, ktorých turecký majiteľ na Facebooku ohlásil, že do nich nesmie vstúpiť nijaký Žid.
Keď sa o to začali zaujímať médiá a polícia, poprel, že by bol autorom príspevku a vinu zvalil na hackera. Pred pár dňami sa zase o škandál postarala ceduľa v jednom obchode vo Flensburgu na severe krajiny.
„Židia sem majú zakázaný vstup! Nič osobné, ani antisemitizmus, len vás neviem vystáť,“ oznamoval vo výklade 60-ročný majiteľ prevádzky. Po zásahu polície oznam zvesil a vyhlásil, že tak iba reagoval na to, čo sa deje v Pásme Gazy.