VIDEO: Krvavý útok v pražskej MHD: Páchateľ pobodal dvoch mužov, za pokus o vraždu mu hrozí až doživotie

Incident sa stal vo štvrtok okolo 22:30 v Lešanskej ulici v autobuse číslo 136. Podľa pôvodných informácií policajtov sa niekoľko mužov navzájom napadlo nožu po tom, čo sa jedna žena ohradila voči správaniu troch česky hovoriacich mužov. Dvaja z účastníkov potýčky potom skončili zranení a masívne krvácali. Podozrivého muža policajti zadržali neďaleko miesta činu. V piatok kriminalisti požiadali, aby sa prihlásili svedkovia udalosti.
„Po zverejnení prípadu sa na výzvu kriminalistom z oddelenia vrážd ozvali štyria svedkovia udalosti, ktorí boli vo veci vypočutí. Jeden z nich navyše poskytol video zo svojho telefónu, ktoré udalosť zachytáva," povedal Daněk. Obvinenému hrozí podľa neho za pokus o vraždu vysoký trest. „Vzhľadom na to, že čin bol spáchaný na dvoch osobách, hrozí mužovi v prípade odsúdenia trest odňatia slobody až na 20 rokov, alebo výnimočný trest," doplnil.