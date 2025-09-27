Pravda Správy Svet Sýria vydala zatykač na zvrhnutého prezidenta Bašára Asada

Sýrske úrady vydali zatýkací rozkaz na niekdajšieho dlhoročného prezidenta krajiny Bašára Asada - viac než deväť mesiacov po jeho zvrhnutí, uviedla v sobotu tamojšia justícia.

27.09.2025 16:37
Asad, ktorý Sýrii vládol viac než dve desaťročia, ušiel z krajiny do Ruska v decembri minulého roka po tom, čo sa islamistami vedená povstalecká aliancia priblížila k hlavnému mestu Damask.

Zatykač v neprítomnosti bol na Asada vydaný pre obvinenia z vopred premyslenej vraždy a mučenia s výsledkom smrti, spresnila sýrska tlačová agentúra SANA s odvolaním sa na sobotňajšie vyjadrenie vyšetrovacieho sudcu v Damasku Tawfíka Alího.

Obvinenia súvisia zo zásahom Asadových jednotiek v juhosýrskom meste Dará z roku 2011. V tomto roku vypuklo prodemokratické povstanie proti Asadovej vláde, pričom demonštranti požadovali demokratické politické zmeny.

Asadova vláda však reagovala jeho brutálnym potlačením, pripomína DPA. Situácia vtedy vyústila do rozsiahleho konfliktu, výsledkom ktorého boli státisíce mŕtvych a masívna devastácia.

Ďalšie státisíce ľudí skončili vo väzeniach, boli vystavení mučeniu či jednoducho zmizli, tvrdia ľudskoprávni aktivisti.

„Súdne rozhodnutie otvára dvere k šíreniu oznámenia prostredníctvom Interpolu (Medzinárodného policajného úradu) a k medzinárodnému stíhaniu v prípade,“ uviedol Alí. Ako dodal, tento krok prichádza v reakcii na žalobu podanú rodinami obetí. Práve mesto Dará je považované za kolísku povstania proti Asadovi.

Sýrske médiá informovali, že tamojšie ministerstvo spravodlivosti vydalo zatykač vo štvrtok na základe obvinení, ktoré zahŕňali aj útok s cieľom podnietiť občiansku vojnu, pripomína DPA.

Od pádu Asada sa nové sýrske vedenie snaží prezentovať umiernený imidž a rešpektovať ľudské práva, pričom hľadá medzinárodnú ekonomickú podporu na obnovu krajiny zničenej viac ako desaťročím bojov.

