Zelenskyj: Ak z Maďarska opäť priletia drony, armáda zasiahne v súlade s obranou štátu

„Naša armáda tiež podala správu, otvorene povedané, o veľmi nezvyčajných udalostiach pri ukrajinsko-maďarských hraniciach. Naše sily spozorovali drony a boli to prieskumné drony," povedal Volodymyr Zelenskyj.
„Ukrajinci sú v súčasnosti najlepší v Európe v obrane proti akýmkoľvek dronom. Sme pripravení podeliť sa o svoje skúsenosti s inými štátmi, ktoré potrebujú spoľahlivú ochranu pred hrozbami dronov," dodal ukrajinský prezident.Čítajte viac Szijjártó k podozreniu o maďarských dronoch na Ukrajine: Zelenskyj stráca rozum
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v reakcii na oznámenie Kyjeva, že niekoľko prieskumných dronov narušilo vzdušný priestor Ukrajiny pozdĺž hranice s Maďarskom napísal, že prezident Ukrajiny začína pod vplyvom „protimaďarskej atmosféry“ strácať rozum. „Pán prezident Zelenskyj začína pod vplyvom protimaďarskej atmosféry strácať rozum. A teraz má už aj halucinácie,“ napísal Szijjártó.
V uplynulom čase došlo k viacerým narušeniam vzdušného priestoru európskych krajín. Vniknutia zaznamenali napríklad v Poľsku, Rumunsku, Estónsku, Fínsku či Dánsku.
Ukrajina predtým v piatok oznámila, že zakazuje vstup trom maďarským vojenským predstaviteľom na svoje územie ako odvetu za to, že Budapešť zakázala vstup trom jej predstaviteľom na územie Kyjeva. Maďarsko obvinilo Ukrajinu z presadzovania „protimaďarskej politiky“.Čítajte viac Ukrajinský vzdušný priestor narušili pravdepodobne maďarské drony, vyhlásil Zelenskyj
Vzťahy medzi Maďarskom a Ukrajinou sú dlhodobo napäté. Maďarsko, ktorého vláda je v EÚ vnímaná ako proruská, obviňuje Kyjev z porušovania práv maďarskej menšiny žijúcej na západe Ukrajiny a stavia sa proti povolávaniu týchto Maďarov do ukrajinskej armády. Maďarský premiér Viktor Orbán je jedným z mála európskych lídrov blízkych Kremľa. Stavia sa proti akejkoľvek vojenskej pomoci Kyjevu.
Maďarsko väčšinu energetických surovín nakupuje v Rusku, ktoré z ich predaja financuje vojnu. Budapešť tiež ostro kritizovala útoky ukrajinských dronov na ropovod Družba, ktorým tečie ruská ropa do Maďarska a na Slovensko. Ministerstvo zahraničných vecí si v auguste predvolalo maďarského veľvyslanca, aby protestovalo proti diskriminácii maďarskej menšiny na Ukrajine zo strany Budapešti. Ukrajinská diplomacia tak urobila po tom, ako Budapešť po útoku na ruský ropovod zakázala vstup do krajiny veliteľovi jednotky ukrajinských dronov, ktorý je etnický Maďar.Čítajte viac Kto stojí za údermi na Družbu, ktoré nahnevali Orbána? Maďar, čo prevzal velenie nad samovražednými vtákmi