Pravda Správy Svet Zelenskyj: Ukrajina pomôže Maďarsku a Slovensku s hľadaním náhrad za ruskú energiu

Zelenskyj: Ukrajina pomôže Maďarsku a Slovensku s hľadaním náhrad za ruskú energiu

Ukrajina je pripravená pomôcť Maďarsku a Slovensku, ktoré naďalej nakupujú ropu a zemný plyn z Ruska, s ich dodávkami z alternatívnych zdrojov. Na sobotňajšom brífingu v Kyjeve to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje portál Ukrajinska pravda.

27.09.2025 19:25
debata (1)
Zelenskyj označil rokovania s Ficom za zmysluplné. Slovenský premiér podporil bezpečnostné záruky pre Ukrajinu aj jej snahu o vstup do EÚ
Video

Zelenskyj poznamenal, že so slovenským premiérom Robertom Ficom sa na nedávnom stretnutí dohodol na usporiadaní spoločného zasadnutia ukrajinskej a slovenskej vlády v októbri, kde Kyjev ponúkne primeranú podporu.

„Na Slovensku sa uskutoční rokovanie vlád, kde Ukrajina môže predložiť a aj predloží alternatívne kroky energetickej podpory. Ale iba ak sa to nebude týkať ruskej ropy a ruského plynu,“ povedal Zelenskyj.

SR Prešov Školstvo Vysoké Akademický Rok Otvorenie POX Čítajte viac Fico stále verí v ruskú ropu a plyn. Pokladá ich za bezpečné a hovorí o „ideologických pretekoch“ s cieľom „zapáčiť sa“

Dodal, že o tejto otázke by sa dalo diskutovať aj s Maďarskom.

„Nepodnikli však žiadne kroky. Okrem niektorých signálov v médiách, ktoré určite nie sú na podporu Ukrajiny, som nič iné nepočul,“ konštatoval Zelenskyj.

Saková o rokovaní v Užhorode avizuje spoluprácu SR a Ukrajiny v oblasti energetiky
Video

Americký prezident Donald Trump vo svojom utorňajšom prejave vo všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN zopakoval svoje očakávania, že Európa by sa mala čo najrýchlejšie vzdať využívania energetických nosičov z Ruska, ktoré zaútočilo na Ukrajinu, pretože tým „financuje vojnu proti sebe samej“.

Donald Trump, Melania Trump, Peter Pellegrini Čítajte viac Robte s tým niečo, reagoval Trump na to, že Slovensko stále odoberá ruskú ropu

Trump a maďarský premiér Viktor Orbán následne o tejto téme hovorili telefonicky. Orbán po tomto rozhovore pre verejnoprávny rozhlas vyhlásil, že prerušenie dodávok ruskej ropy a plynu cez potrubia by mohlo „zničiť maďarskú ekonomiku“, keďže Maďarsko je vnútrozemský štát. Tvrdil tiež, že by to okamžite viedlo k štvorpercentnému poklesu hospodárskej produkcie Maďarska.

Na ukončenie odberu dodávok energií z Ruska opakovane vyzývajú Slovensko a Maďarsko zástupcovia EÚ, jej členovia aj ďalší štátnici.

Russia Ukraine War Canada Čítajte viac Zelenskyj: Ak z Maďarska opäť priletia drony, armáda zasiahne v súlade s obranou štátu

Rusko na dodávky energie do Maďarska a na Slovensko využíva okrem iného ropovod Družba, na ktorý v auguste opakovane útočila Ukrajina. Ostatné členské štáty EÚ svoju energetickú závislosť od Ruska postupne ukončili. Impulzom bola invázia ruských vojsk na Ukrajinu z februára 2022.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Maďarsko #Slovensko #Volodymyr Zelenskyj #ruský plyn