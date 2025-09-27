Izraelské útoky v Gaze zabili najmenej 57 ľudí, vrátane deviatich z jednej rodiny

Útoky prišli len hodiny po tom, ako izraelský premiér Benjamin Netanjahu v prejave k Valnému zhromaždeniu OSN povedal, že Izrael musí dotiahnuť boj proti teroristickému hnutiu Hamas do konca.Čítajte viac Izrael vidí Gretu Thunbergovú medzi darebákmi. Tvrdí, že v pozadí lodí, ktoré sa plavia ku Gaze, sú aj teroristi
Izraelská armáda oznámila, že vojenské operácie proti „miestnym teroristickým organizáciám“ pokračovali v pobrežnej oblasti i v meste Gaza. Izraelské sily odhalili množstvo zbraní, medzi nimi protitankové zbrane, rakety a výbušniny, uvádza sa vo vyhlásení izraelskej armády.
„Bolo eliminovaných niekoľko teroristov, ktorí predstavovali hrozbu pre vojakov,“ uviedli izraelské ozbrojené sily. Izraelské letectvo podľa nich zaútočilo na približne 120 cieľov vrátane vojenských zariadení a podzemnej teroristickej infraštruktúry.
Podľa AP, ktorá upozorňuje aj na kritickú situáciu nemocníc v pásme, si druhý útok na Nusajrát vyžiadal 13 životov. Ďalších najmenej 11 ľudí zomrelo po údere, ktorý zničil dom v meste Gaza, a päť potom po zásahu stanu pre vnútorne vysídlených v oblasti Chán Júnisu na juhu oblasti, v ktorej v extrémne ťažkých podmienkach prežívajú vyše dva milióny Palestínčanov.
Podľa zdrojov palestínskeho ministerstva zdravotníctva kontrolovaného militantným hnutím Hamas prišlo v Pásme Gazy od začiatku súčasnej vojny v októbri 2023 o život viac než 65.900 ľudí.
Podľa agentúry WAFA tvoria väčšinu obetí ženy a deti. „Tento počet obetí zostáva neúplný, pretože mnoho z nich zostáva uväznených pod troskami, nedostupných pre sanitky a záchranné zložky,“ uvádza sa v správe WAFA.
Vojna v Pásme Gazy vypukla po tom, čo Hamas a ďalšie skupiny palestínskych ozbrojencov zaútočili 7. októbra 2023 na územie Izraela a pripravili o život 1200 ľudí, pričom vyše 250 rukojemníkov odvliekli do Gazy, pripomína DPA.