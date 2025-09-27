Pravda Správy Svet Izraelské útoky v Gaze zabili najmenej 57 ľudí, vrátane deviatich z jednej rodiny

Izraelské útoky v Gaze zabili najmenej 57 ľudí, vrátane deviatich z jednej rodiny

Izraelské útoky a streľba v palestínskom Pásme Gazy zabili najmenej 57 ľudí, vrátane deviatich z jednej rodiny v utečeneckom tábore Nusajrát v strednej časti. S odvolaním sa na zdravotníkov to napísala agentúra AP, ktorá pripomína, že stúpa medzinárodný tlak na uzavretie prímeria, ale Izrael zatiaľ zostáva neústupný a odhodlaný vo vojne pokračovať.

27.09.2025 22:05
Útoky prišli len hodiny po tom, ako izraelský premiér Benjamin Netanjahu v prejave k Valnému zhromaždeniu OSN povedal, že Izrael musí dotiahnuť boj proti teroristickému hnutiu Hamas do konca.

Izraelská armáda oznámila, že vojenské operácie proti „miestnym teroristickým organizáciám“ pokračovali v pobrežnej oblasti i v meste Gaza. Izraelské sily odhalili množstvo zbraní, medzi nimi protitankové zbrane, rakety a výbušniny, uvádza sa vo vyhlásení izraelskej armády.

„Bolo eliminovaných niekoľko teroristov, ktorí predstavovali hrozbu pre vojakov,“ uviedli izraelské ozbrojené sily. Izraelské letectvo podľa nich zaútočilo na približne 120 cieľov vrátane vojenských zariadení a podzemnej teroristickej infraštruktúry.

Izraelské tanky v uliciach mesta Gaza 14....
Dym stúpa po izraelskom bombardovaní v meste...
+18Palestínčania prehľadávajú trosky budov v meste...

Podľa AP, ktorá upozorňuje aj na kritickú situáciu nemocníc v pásme, si druhý útok na Nusajrát vyžiadal 13 životov. Ďalších najmenej 11 ľudí zomrelo po údere, ktorý zničil dom v meste Gaza, a päť potom po zásahu stanu pre vnútorne vysídlených v oblasti Chán Júnisu na juhu oblasti, v ktorej v extrémne ťažkých podmienkach prežívajú vyše dva milióny Palestínčanov.

Útok teroristov z Hamasu na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli 7. októbra 2023
Video
Archívne video

Podľa zdrojov palestínskeho ministerstva zdravotníctva kontrolovaného militantným hnutím Hamas prišlo v Pásme Gazy od začiatku súčasnej vojny v októbri 2023 o život viac než 65.900 ľudí.

Podľa agentúry WAFA tvoria väčšinu obetí ženy a deti. „Tento počet obetí zostáva neúplný, pretože mnoho z nich zostáva uväznených pod troskami, nedostupných pre sanitky a záchranné zložky,“ uvádza sa v správe WAFA.

Vojna v Pásme Gazy vypukla po tom, čo Hamas a ďalšie skupiny palestínskych ozbrojencov zaútočili 7. októbra 2023 na územie Izraela a pripravili o život 1200 ľudí, pričom vyše 250 rukojemníkov odvliekli do Gazy, pripomína DPA.

