Budapešť a Kyjev si vymieňajú výčitky: Zelenskyj stráca rozum, orbánovci sú slepí. Kam až prenikol záhadný dron?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval o prieniku dronu v piatok, slovná prestrelka medzi dvomi štátmi odvtedy neutícha. Ukrajinci sa rozhodli podporiť svoje tvrdenie zverejnením trasy letu bezpilotného lietadla. Podrobnosti publikoval generálny štáb armády. Ešte predtým sa do seba obuli šéfovia diplomacie oboch krajín.
Ukrajinský líder v prvej reakcii na narušenie vzdušného priestoru naznačil, že mohlo ísť o cielenú špionáž. „Prezident Zelenskyj začína šalieť z protimaďarských nálad. Teraz dokonca vidí duchov," napísal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na sociálnej sieti Facebook. Akékoľvek zapojenia do incidentu poprelo aj ministerstvo obrany: „Maďarská armáda nevykonávala a ani neprijala rozkazy týkajúce sa údajného letu dronu na maďarsko-ukrajinskej hranici, ako informovali médiá."Čítajte viac Ešte to nie je vojna s Moskvou. Poliaci zostrelili ruské drony, NATO vraví, že Putinovi neustúpi
Szijjártóovi odpovedal ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha: „Začíname vidieť veľa vecí, Péter, najmä pokrytectvo a morálny úpadok vašej vlády, otvorenú i skrytú prácu proti Ukrajine a zvyšku Európy, službu ako lokaja Kremľa," zdôraznil na sociálnej sieti X. Sybiha nekonkretizoval, či tieto výčitky priamo súvisia aj s incidentom s dronom.
Túto sobotu sa Sybiha ozval znovu, keď upozornil, že dron letiaci z Maďarska prenikol až takmer 40 kilometrov nad Ukrajinu. „Pre slepých maďarských predstaviteľov. Presná trasa včerajšieho vpádu dronu z Maďarska do ukrajinského vzdušného priestoru," napísal Sybiha na sieti X a text doplnil údajmi, ktoré získali ozbrojené sily. Na mapke je vidieť, že bezpilotné lietadlo preletelo nad Ukrajinu v blízkosti mesta Čop, ktoré sa nachádza len kúsok od slovenských hraníc. Potom dron letel približne 40 kilometrov, urobil manéver a vrátil sa späť. Následne ešte raz porušil vzdušných priestor susedného štátu, ale v tomto príde preletel už iba pozdĺž spoločných hraníc.
Ani Zelenskyj túto sobotu nezostal ticho. Rovnako ako Sybiha sa vyjadril o trase dronu: „Všetko je tam: pohyby sa zaznamenávajú elektronicky, sú tam fotografie a rôzne ďalšie veci. Od maďarskej strany nevidím ústretovú kroky, nevidím nijaký pozitívny vývoj. Ale samozrejme, že sme vždy otvorení dialógu," citovala Zelenského agentúra UNIAN.
Zelenskyj poznamenal, že sa rozhodol nariadiť kontrarozviedke, aby zverejnila detaily incidentu. Objasnil to tým, že nechce, aby sa náhodou niekto domnieval, že v Kyjeve si vymýšľajú. Preto ponúka verejnosti tento hodnoverný dôkaz. „Myslím si, že robia veľmi nebezpečné veci. Veľmi nebezpečné veci najmä pre seba," vyhlásil Zelenskyj o predstaviteľoch vlády Viktora Orbána. Zároveň nepriamo potvrdil, že poslaním bezpilotného lietadla bolo vykonávať špionáž.
Netrvalo dlho a prišla ostrá reakcia z Budapešti. Szijjártó na Facebooku stručne, ale dôrazne komentoval ukraijnskú mapku: „Toto je falošné! Nemôžete sa diskreditovať!"