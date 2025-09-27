Na demonštráciu na podporu Palestínčanov prišlo v Berlíne vyše 60.000 ľudí

Demonštranti skandovali slogany ako „Sloboda pre Palestínu“. Volali po zastavení vývozu zbraní z Nemecka do Izraela a tiež požadovali sankcie Európskej únie voči Izraelu, informovala agentúra DPA.Čítajte viac Izraelské útoky v Gaze zabili najmenej 57 ľudí, vrátane deviatich z jednej rodiny
V auguste kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že Nemecko „až do odvolania“ nepovolí žiadny vývoz vojenského vybavenia do Izraela, ktoré by mohlo byť použité v Pásme Gazy.
V rámci samostatného protestu sa zhromaždilo asi 100 ľudí na podporu Izraela, uviedla verejnoprávna televízia RBB.
Nemecko je považované za jedného z najsilnejších podporovateľov Izraela. Po desaťročia si zachováva proizraelský postoj, najmä pre svoju historickú zodpovednosť za holokaust, ktorý formoval jeho povojnovú zahraničnú politiku zameranú na zaistenie bezpečnosti Izraela a boj proti antisemitizmu, konštatuje AP.
Vojna v Pásme Gazy vypukla po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas a ďalšie palestínske skupiny vpadli 7. októbra 2023 do južného Izraela a pripravili o život 1200 ľudí, pričom vyše 250 rukojemníkov odvliekli do Pásma Gazy. Podľa zdrojov palestínskeho ministerstva zdravotníctva kontrolovaného Hamasom prišlo v Pásme Gazy od začiatku vojny o život viac než 65.900 ľudí.
Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) minulý týždeň uviedli, že Izrael pácha od októbra 2023 v Pásme Gazy genocídu. Agentúry OSN tiež uvádzajú, že mnohí obyvatelia Gazy trpia hladom.
Izraelská vláda tieto obvinenia odmietla a tvrdí, že vedie vojnu v sebaobrane a v súlade s medzinárodným právom. Izrael tiež tvrdí, že do Pásma Gazy sa dodáva dostatok potravín, pričom obviňuje Hamas z odčerpávania humanitárnej pomoci.