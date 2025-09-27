Pravda Správy Svet Na demonštráciu na podporu Palestínčanov prišlo v Berlíne vyše 60.000 ľudí

Na demonštráciu na podporu Palestínčanov prišlo v Berlíne vyše 60.000 ľudí

Vyše 60.000 ľudí podľa polície prišlo na demonštráciu na podporu Palestínčanov v centre Berlína. Išlo tak o doteraz najväčší protest v Nemecku proti spôsobu, akým Izrael vedie vojnu v Pásme Gazy. Podľa organizátorov prišlo dokonca až 100.000 ľudí. Protestovali nielen proti izraelskej vláde, ale obviňovali aj Nemecko z podielu na smrti desiatok tisíc palestínskych civilistov. Na zabezpečenie poriadku bolo nasadených približne 1800 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Menšie protesty sa dnes konali aj v iných nemeckých mestách.

27.09.2025 22:10
berlín, nemecko, palestína, protest Foto: ,
Zhromaždenie na podporu Palestíny v Berlíne.
Demonštranti skandovali slogany ako „Sloboda pre Palestínu“. Volali po zastavení vývozu zbraní z Nemecka do Izraela a tiež požadovali sankcie Európskej únie voči Izraelu, informovala agentúra DPA.

V auguste kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že Nemecko „až do odvolania“ nepovolí žiadny vývoz vojenského vybavenia do Izraela, ktoré by mohlo byť použité v Pásme Gazy.

V rámci samostatného protestu sa zhromaždilo asi 100 ľudí na podporu Izraela, uviedla verejnoprávna televízia RBB.

Izraelské tanky v uliciach mesta Gaza 14....
Dym stúpa po izraelskom bombardovaní v meste...
+18Palestínčania prehľadávajú trosky budov v meste...

Nemecko je považované za jedného z najsilnejších podporovateľov Izraela. Po desaťročia si zachováva proizraelský postoj, najmä pre svoju historickú zodpovednosť za holokaust, ktorý formoval jeho povojnovú zahraničnú politiku zameranú na zaistenie bezpečnosti Izraela a boj proti antisemitizmu, konštatuje AP.

Útok teroristov z Hamasu na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli 7. októbra 2023
Video
Archívne video

Vojna v Pásme Gazy vypukla po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas a ďalšie palestínske skupiny vpadli 7. októbra 2023 do južného Izraela a pripravili o život 1200 ľudí, pričom vyše 250 rukojemníkov odvliekli do Pásma Gazy. Podľa zdrojov palestínskeho ministerstva zdravotníctva kontrolovaného Hamasom prišlo v Pásme Gazy od začiatku vojny o život viac než 65.900 ľudí.

Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) minulý týždeň uviedli, že Izrael pácha od októbra 2023 v Pásme Gazy genocídu. Agentúry OSN tiež uvádzajú, že mnohí obyvatelia Gazy trpia hladom.

Izraelská vláda tieto obvinenia odmietla a tvrdí, že vedie vojnu v sebaobrane a v súlade s medzinárodným právom. Izrael tiež tvrdí, že do Pásma Gazy sa dodáva dostatok potravín, pričom obviňuje Hamas z odčerpávania humanitárnej pomoci.

