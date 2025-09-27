Českého generála napadol neznámy muž nožom. Blízky kolega náčelníka generálneho štábu má na starosti drony

Zdravotníci previezli 47-ročného brigádneho generála, ktorý okrem iného dohliada na zavádzanie dronov do českej armády, na operáciu, informoval portál Aktuálně.cz.
„Môžem iba potvrdiť, že som bol nevyprovokovane napadnutý nožom, v dôsledku čoho som utrpel zranenie. Vzhľadom na to, že túto vec v súčasnej dobe vyšetruje polícia, nebudem sa k tomu ďalej vyjadrovať," povedal webu Hyťha.
Hovorkyňa generálneho štábu Magdalena Dvořáková potom potvrdila incident, na ktorom sa zúčastnili dvaja vojaci.
Hyťha je podľa servera jedným z najbližších spolupracovníkov náčelníka generálneho štábu Karla Řehku a má bohaté skúsenosti zo zahraničných misií. Šesťkrát bol v Afganistane. Má na starosti spravodajské zabezpečenie českej armády a jej operácií. Do toho patrí aj zavádzanie bezpilotných prostriedkov do výzbroje.