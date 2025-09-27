Pravda Správy Svet Českého generála napadol neznámy muž nožom. Blízky kolega náčelníka generálneho štábu má na starosti drony

Riaditeľ sekcie spravodajského zabezpečenia českej armády Roman Hyťha skončil po napadnutí nožom v nemocnici. Na generála v reštaurácii či bare zaútočil muž, ktorého predtým nepoznal. Útok sa pokúsil vykryť rukou, ale bol vážne poranený. Hyťha je blízkym spolupracovníkom šéfa armády Karola Řehku.

27.09.2025 22:33
roman Hyťha, petr pavel Foto: ,
Na archívnej snímke český prezident Petr Pavel a Roman Hyťha (vľavo) po povýšení do hodnosti brigádneho generála.
Zdravotníci previezli 47-ročného brigádneho generála, ktorý okrem iného dohliada na zavádzanie dronov do českej armády, na operáciu, informoval portál Aktuálně.cz.

„Môžem iba potvrdiť, že som bol nevyprovokovane napadnutý nožom, v dôsledku čoho som utrpel zranenie. Vzhľadom na to, že túto vec v súčasnej dobe vyšetruje polícia, nebudem sa k tomu ďalej vyjadrovať," povedal webu Hyťha.

Hovorkyňa generálneho štábu Magdalena Dvořáková potom potvrdila incident, na ktorom sa zúčastnili dvaja vojaci.

Hyťha je podľa servera jedným z najbližších spolupracovníkov náčelníka generálneho štábu Karla Řehku a má bohaté skúsenosti zo zahraničných misií. Šesťkrát bol v Afganistane. Má na starosti spravodajské zabezpečenie českej armády a jej operácií. Do toho patrí aj zavádzanie bezpilotných prostriedkov do výzbroje.

