Pravda Správy Svet ONLINE: Rusko podniklo masívny útok na Ukrajinu. Na Poľsko letelo 10. septembra až 92 dronov, väčšinu sme zostrelili, tvrdí Zelenskyj

ONLINE: Rusko podniklo masívny útok na Ukrajinu. Na Poľsko letelo 10. septembra až 92 dronov, väčšinu sme zostrelili, tvrdí Zelenskyj

Rusko v noci na nedeľu podniklo masívny útok na Ukrajinu, Kyjev pocítil jeden z najmohutnejších útokov od začiatku ruskej invázie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa ešte vrátil k prieniku dronov na poľské územie z 10. septembra. Ukrajinci tvrdia, že podľa "choreografie" letu ich smerovalo do Poľska až 92, ale zvyšok Ukrajinci zostrelili.

28.09.2025 06:55
vojna na Ukrajine, drony Foto:
Na fotografii z videa, ktoré v stredu 24. septembra 2025 zverejnila tlačová služba ruského ministerstva obrany, pripravujú ruskí vojaci dron na akciu na nezverejnenom mieste na Ukrajine.
debata (7)

7:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že 10. septembra smerom k Poľsku letelo 92 ruských dronov, Ukrajina ich väčšinou zostrelila nad svojím územím, ale 19 z nich sa dostalo do Poľska, informovala v sobotu tlačová agentúra Interfax-Ukrajina, z ktorej cituje poľská agentúra PAP.

„Smerom k Poľsku letelo 92 dronov. Všetky sme ich zostrelili. 19 ich (Poľsko – poznámka PAP) dosiahlo. Áno, zostrelili sme ich nad ukrajinským územím,“ povedal ukrajinský prezident na tlačovej konferencii.

„Dalo by sa povedať, že leteli smerom k nám. Ale my vidíme smer a – ako sa hovorí – choreografiu tohto letu. Preto si myslíme, že ich bolo 92 (smerom k Poľsku – poznámka PAP),“ zdôraznil Zelenskyj, ktorého citovala tlačová agentúra Interfax-Ukrajina.

Zelenskyj v sobotu povedal, že Ukrajina už vyvinula systém na výrobu stíhacích dronov a existuje veľa ukrajinských spoločností, ktoré ich vedia vyrobiť, ale financovanie je nedostatočné.

„Čo sa týka úplného financovania, napríklad zachytávačov, už sme spustili robustný systém na ich výrobu a existuje veľa ukrajinských spoločností, ktoré vedia, ako to robiť, ale financovanie je nedostatočné. To znamená, že v súčasnosti nie sú dostatočné sily na prijatie vhodných krokov,“ uviedol Zelenskyj.

6:55 Nad celou Ukrajinou bol v nedeľu od 5.00 hodiny SELČ vyhlásený letecký poplach, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na oznámenie ukrajinského letectva. Podľa nezávislých pozorovateľov sa Kyjev stal terčom jedného z najrozsiahlejších ruských bombardovaní od začiatku vojny a útoky stále pokračujú. Rusko začalo inváziu na Ukrajinu vo februári 2022. Diplomatické snahy ukončiť tento konflikt zatiaľ zlyhali.

Nad Kyjevskou oblasťou lietali drony a bolo počuť, ako ich zostreľuje ukrajinská protivzdušná obrana, píše Reuters. Útoky, ktoré pokračovali ešte o 6:20 SELČ, nútia obyvateľov ukrývať sa v krytoch alebo na chodbách metra.

Kyjev sa v posledných týždňoch opakovane stáva terčom intenzívnych ruských vzdušných úderov, do mnohých z nich Moskva okrem dronov nasadzuje aj rakety. Hoci Rusko popiera, že by útočilo na civilné ciele, pri úderoch na ukrajinskú metropolu zomierajú desiatky civilistov.

Poľské ozbrojené sily v noci na nedeľu uviedli, že vyslali lietadlá na zabezpečenie bezpečnosti poľského vzdušného priestoru po tom, ako Rusko začalo nové útoky na Ukrajinu. Podľa serveru FLightradar24 Poľsko najmenej do 6.00 h SELČ uzavrelo vzdušný priestor okolo Lublinu a Řešova (Rzeszów) kvôli „neplánovanej vojenskej aktivite súvisiacej so zabezpečením bezpečnosti štátu“.

V posledných týždňoch viaceré krajiny NATO hlásili, že ruské drony alebo stíhačky narušili ich vzdušný priestor. Poľsko 10. septembra zaznamenalo dve desiatky prípadov narušenia vzdušného priestoru ruskými dronmi, z ktorých niektoré spoločne so spojencami zostrelilo, Rumunsko následne informovalo, že do jeho vzdušného priestoru prenikol ruský dron, a pred niekoľkými dňami Estónsko oznámilo, že jeho vzdušný priestor narušili tri ruské stíhačky.

Facebook X.com 7 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vojna na Ukrajine