ONLINE: Rusko podniklo masívny útok na Ukrajinu. Na Poľsko letelo 10. septembra až 92 dronov, väčšinu sme zostrelili, tvrdí Zelenskyj

7:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že 10. septembra smerom k Poľsku letelo 92 ruských dronov, Ukrajina ich väčšinou zostrelila nad svojím územím, ale 19 z nich sa dostalo do Poľska, informovala v sobotu tlačová agentúra Interfax-Ukrajina, z ktorej cituje poľská agentúra PAP.
„Smerom k Poľsku letelo 92 dronov. Všetky sme ich zostrelili. 19 ich (Poľsko – poznámka PAP) dosiahlo. Áno, zostrelili sme ich nad ukrajinským územím,“ povedal ukrajinský prezident na tlačovej konferencii.
„Dalo by sa povedať, že leteli smerom k nám. Ale my vidíme smer a – ako sa hovorí – choreografiu tohto letu. Preto si myslíme, že ich bolo 92 (smerom k Poľsku – poznámka PAP),“ zdôraznil Zelenskyj, ktorého citovala tlačová agentúra Interfax-Ukrajina.
Zelenskyj v sobotu povedal, že Ukrajina už vyvinula systém na výrobu stíhacích dronov a existuje veľa ukrajinských spoločností, ktoré ich vedia vyrobiť, ale financovanie je nedostatočné.
„Čo sa týka úplného financovania, napríklad zachytávačov, už sme spustili robustný systém na ich výrobu a existuje veľa ukrajinských spoločností, ktoré vedia, ako to robiť, ale financovanie je nedostatočné. To znamená, že v súčasnosti nie sú dostatočné sily na prijatie vhodných krokov,“ uviedol Zelenskyj.
6:55 Nad celou Ukrajinou bol v nedeľu od 5.00 hodiny SELČ vyhlásený letecký poplach, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na oznámenie ukrajinského letectva. Podľa nezávislých pozorovateľov sa Kyjev stal terčom jedného z najrozsiahlejších ruských bombardovaní od začiatku vojny a útoky stále pokračujú. Rusko začalo inváziu na Ukrajinu vo februári 2022. Diplomatické snahy ukončiť tento konflikt zatiaľ zlyhali.
Nad Kyjevskou oblasťou lietali drony a bolo počuť, ako ich zostreľuje ukrajinská protivzdušná obrana, píše Reuters. Útoky, ktoré pokračovali ešte o 6:20 SELČ, nútia obyvateľov ukrývať sa v krytoch alebo na chodbách metra.
Kyjev sa v posledných týždňoch opakovane stáva terčom intenzívnych ruských vzdušných úderov, do mnohých z nich Moskva okrem dronov nasadzuje aj rakety. Hoci Rusko popiera, že by útočilo na civilné ciele, pri úderoch na ukrajinskú metropolu zomierajú desiatky civilistov.
Poľské ozbrojené sily v noci na nedeľu uviedli, že vyslali lietadlá na zabezpečenie bezpečnosti poľského vzdušného priestoru po tom, ako Rusko začalo nové útoky na Ukrajinu. Podľa serveru FLightradar24 Poľsko najmenej do 6.00 h SELČ uzavrelo vzdušný priestor okolo Lublinu a Řešova (Rzeszów) kvôli „neplánovanej vojenskej aktivite súvisiacej so zabezpečením bezpečnosti štátu“.
V posledných týždňoch viaceré krajiny NATO hlásili, že ruské drony alebo stíhačky narušili ich vzdušný priestor. Poľsko 10. septembra zaznamenalo dve desiatky prípadov narušenia vzdušného priestoru ruskými dronmi, z ktorých niektoré spoločne so spojencami zostrelilo, Rumunsko následne informovalo, že do jeho vzdušného priestoru prenikol ruský dron, a pred niekoľkými dňami Estónsko oznámilo, že jeho vzdušný priestor narušili tri ruské stíhačky.