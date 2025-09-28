Moldavsko volí. Prezidentka Sanduová obviňuje Kremeľ zo zasahovania do volieb, proruská opozícia vládu z podvodov

Výsledky hlasovania by mohli rozhodnúť, či táto bývalá sovietska republika a jedna z najchudobnejších krajín Európy bude pokračovať v ceste do Európskej únie, alebo sa vráti do sféry vplyvu Moskvy. Volebné miestnosti sa otvorili o 7.00 h miestneho času (6.00 h SELČ) a zatvoria sa o opäť 22.00 h (21.00 h SELČ).
„Naša nezávislosť, naša celistvosť a európska budúcnosť sú v ohrození,“ burcovala prezidentka Maia Sanduová v parlamentnom prejave pred voľbami, ktoré už skôr označila za najdôležitejšie v histórii krajiny. Obvinila pritom Kremeľ, že v jednej z najchudobnejších krajín Európy míňa stámilióny eur, aby si kúpil státisíce hlasov, a rozhodol tak voľby vo svoj prospech.
Väčšina prieskumov verejnej mienky naznačuje, že zvíťaziť môže opäť strana Strana akcie a solidarity (PAS), hoci vládu zrejme sama nezloží. Vládnuca PAS na čele so Sanduovou má parlamentnú väčšinu od roku 2021. Prieskumy však ukazujú, že PAS by mohla stratiť väčšinu, keďže opozičné strany sa zameriavajú na voličov, ktorí sú znepokojení vysokými životnými nákladmi, rastúcou chudobou a stagnujúcou ekonomikou.
Analytici uvádzajú, že vládnutie v koalícii by mohlo skomplikovať snahu PAS dostať Moldavsko do EÚ do roku 2030. „Výsledok rozhodne o tom, či upevníme našu demokraciu a vstúpime do EÚ, alebo či nás Rusko stiahne späť do šedej zóny a urobí z nás riziko pre región,“ napísala Sanduová v piatok na platforme X.
Moskva poprela obvinenia Kišiňova, že vedie v online priestore dezinformačnú kampaň a že sa snaží kupovať hlasy a vyvolávať nepokoje. Moldavská prevažne proruská opozícia zase obvinila PAS z plánovania podvodu, uvádza AFP.
V predvečer volieb úrady vykonali stovky prehliadok v súvislosti s tým, čo vláda označuje za „volebnú korupciu“ a „pokusy o destabilizáciu“. V rámci toho zadržali desiatky osôb. V piatok volebná komisia vylúčila dve proruské strany z volieb pre nezrovnalosti vo financovaní, pripomenula AFP. Opozícia tieto rozhodnutia ostro kritizovala.
Moldavská volebná komisia vylúčila z nedeľňajších parlamentných volieb proruskú stranu Veľké Moldavsko (Moldova Mare) kvôli podozreniu z nelegálneho financovania. Rozhodnutie bolo urobené v piatok neskoro večer. Volebná komisia oznámila, že stranu vylúčila na základe zistení bezpečnostných a spravodajských služieb, že zoskupenie využívalo nelegálne financovanie a zahraničné prostriedky. Je to už druhá proruská strana vyradená len niekoľko dní pred hlasovaním, napísala agentúra Reuters. Minulý týždeň bola vylúčená z účasti vo voľbách iná proruská strana, Srdce Moldavska, ktorá je súčasťou proruského vlasteneckého bloku.
Moldavsko, kde žije zhruba 2,5 milióna obyvateľov, patrí k najchudobnejším štátom v Európe. Nezávislosť od Sovietskeho zväzu vyhlásilo v auguste 1991 a od začiatku nezávislosti musí riešiť otázku ruskojazyčnej a Moskvou podporovanej, avšak medzinárodne neuznanej Podnesterskej republiky. Tá sa odtrhla od Moldavska na začiatku 90. rokov, keď separatistov aktívne podporili ruskí vojaci. Rusko v regióne udržiava vojenský zbor, ktorý označuje za mierovú misiu.