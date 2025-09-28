Pravda Správy Svet Zelenskyj: Putin pripravuje útok na ďalšiu európsku krajinu

Ruský prezident Vladimir Putin rozšíri svoju vojnu na Ukrajine tým, že zaútočí na ďalšiu európsku krajinu, vyhlásil v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

28.09.2025 09:12
Vladimir Putin Foto: ,
Šéfa Kremľa Vladimir Putin vo veliteľskom stanovišti na vojenskom cvičení Západ 2025 Nižnonovgorodskej oblasti, 16. septembra 2025
Zelenskyj tvrdí, že narušenia vzdušných priestorov členských štátov Severoatlantickej aliancie v uplynulých týždňoch boli pokusom otestovať obranyschopnosť Aliancie. „Putin nebude čakať na ukončenie vojny na Ukrajine. Otvorí nejaký iný smer. Nikto nevie kam. Chce to,“ vyhlásil ukrajinský prezident v Kyjeve po návrate zo zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.

Podľa Zelenského Kremeľ úmyselne testuje schopnosť Európy brániť sa. Za posledný mesiac boli narušené vzdušné priestory Poľska, Rumunska a Estónska. Neznáme drony zas opakovane spozorovali v Nórsku a Dánsku.

„Neporovnávam naše sily. My sme vo vojne a oni (Poľsko) nie,“ vyhlásil Zelenskyj a dodal, že predstavitelia niekoľkých nemenovaných krajín pricestujú na Ukrajinu, aby dostali „praktický výcvik“ v tom, ako odrážať ruské letecké útoky. „Sme pripravení podeliť sa o naše skúsenosti,“ uzavrel ukrajinský prezident.

Ukrajina v uplynulých mesiacoch uskutočnila sériu úspešných útokov na ruské ropné rafinérie a prečerpávacie stanice pomocou dronov s dlhým doletom. Zelenskyj preto vyhlásil, že ak sa Rusko pokúsi túto zimu opäť zničiť ukrajinskú energetickú infraštruktúru, Moskva taktiež zažije výpadky elektrickej energie.

