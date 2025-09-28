Pravda Správy Svet Počet palestínskych obetí vojny v Pásme Gazy prekročil 66-tisíc, tvrdí Hamas

Počet obetí v radoch Palestínčanov, ktorí zahynuli vo vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, prekročil 66-tisíc, uviedlo v nedeľu ministerstvo zdravotníctva v Gaze.

28.09.2025 15:13
Israel Palestinians Gaza
Hustý čierny dym stúpa na mestom Gaza po izraelskom vzdušnom útoku, 26. septembra 2025
Palestínsky rezort zdravotníctva spravovaný hnutím Hamas vo svojej pravidelnej dennej správe spresnil, že počet obetí na životoch stúpol na najmenej 66 005, pričom ďalších 168 162 ľudí utrpelo zranenia vo vojne, ktorá vypukla po útoku palestínskych militantov na územie Izraela 7. októbra 2023.

Medzi obeťami na životoch je 79 osôb, ktoré do nemocníc priviezli len za uplynulých 24 hodín, uvádza sa vo vyhlásení rezortu.

Izraelská armáda medzitým pokračovala v nedeľu v svojej ofenzíve v Gaze v čase, keď je izraelský premiér Benjamin Netanjahu na návšteve Washingtonu a plánuje sa tam stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. K schôdzke by malo dôjsť v priebehu pondelka, píše AP.

Vojna v Pásme Gazy vypukla po tom, čo Hamas a ďalšie skupiny palestínskych ozbrojencov zaútočili 7. októbra 2023 na územie Izraela a pripravili o život 1 200 ľudí, pričom vyše 250 rukojemníkov odvliekli do Gazy.

