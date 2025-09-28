Artistka zahynula pri páde z hrazdy. Hrozivý moment sledovalo i mnoho detí

Žena sa zrútila z výšky zhruba piatich metrov a na mieste zomrela, povedal DPA hovorca polície Stefan Heiduck.
Nešťastie sa stalo v sobotu okolo 17.45 h. „Okamžite bol nasadený krízový intervenčný tím, ktorý sa postaral o hostí a ostatných pracovníkov cirkusu,“ povedal Heiduck. Vek a národnosť mŕtvej cirkusantky nespresnil.
Po smrteľnom páde mnoho ľudí opustilo cirkusový stan a odišlo domov. Policajný hovorca zdôraznil, že by títo ľudia by mali kontaktovať linku prvej psychickej pomoci. „Pretože najmä u detí je pomoc dôležitá skôr, než sa rozvinie trauma,“ zdôraznil Heiduck.
Podľa prvých informácií polícia nešťastie klasifikovala ako pracovný úraz. Nič zatiaľ nenasvedčuje cudziemu zavineniu. Je to tiež nepravdepodobné, pretože artistky a artisti sú spravidla sami zodpovední za montáž svojho náčinia, povedal policajný hovorca.