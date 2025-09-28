Pravda Správy Svet Artistka zahynula pri páde z hrazdy. Hrozivý moment sledovalo i mnoho detí

Artistka cirkusu zahynula v sobotu pri páde z visutej hrazdy pri predstavení v saskom meste Budyšín. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA, podľa ktorej vystúpenie sledovala približne stovka divákov vrátane mnohých detí.

28.09.2025 16:18
Žena sa zrútila z výšky zhruba piatich metrov a na mieste zomrela, povedal DPA hovorca polície Stefan Heiduck.

Nešťastie sa stalo v sobotu okolo 17.45 h. „Okamžite bol nasadený krízový intervenčný tím, ktorý sa postaral o hostí a ostatných pracovníkov cirkusu,“ povedal Heiduck. Vek a národnosť mŕtvej cirkusantky nespresnil.

Po smrteľnom páde mnoho ľudí opustilo cirkusový stan a odišlo domov. Policajný hovorca zdôraznil, že by títo ľudia by mali kontaktovať linku prvej psychickej pomoci. „Pretože najmä u detí je pomoc dôležitá skôr, než sa rozvinie trauma,“ zdôraznil Heiduck.

Podľa prvých informácií polícia nešťastie klasifikovala ako pracovný úraz. Nič zatiaľ nenasvedčuje cudziemu zavineniu. Je to tiež nepravdepodobné, pretože artistky a artisti sú spravidla sami zodpovední za montáž svojho náčinia, povedal policajný hovorca.

