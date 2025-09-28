Pravda Správy Svet Voľby by podľa prieskumu STEM vyhralo Babišove ANO, je však pod 30 percentami

Voľby do Poslaneckej snemovne českého parlamentu by vyhralo hnutie ANO so ziskom 29,3 percenta hlasov, čo je jeho druhý najhorší výsledok od januára tohto roka. Druhá by skončila koalícia Spolu s 20,5 percentami hlasov, nasledovaná hnutím Sloboda a priama demokracia (SPD, 13,4 percenta) a Starostovia a nezávislí (STAN, 11,7 percenta). Piráti prvýkrát v tomto roku prekročili hranicu desiatich percent. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky agentúry STEM pre televíziu CNN Prima News.

Piráti by získali 10,1 percenta hlasov, a do Snemovne by tesne prekĺzli Motoristi (5,9 percenta) a Stačilo! (5,5 percenta).

Podľa prepočtu na mandáty by malo podľa súčasného prieskumu hnutie ANO v dolnej komore 66 kresiel, Spolu 44 kresiel, SPD by disponovalo 27 poslancami a STAN by ich mali 24. Piráti by potom mali v Snemovni 21 hlasov, Motoristi desať a Stačilo! osem, spresňuje server Novinky.cz.

Analytici z agentúry STEM zrealizovali prieskum v troch vlnách v období od 10. do 26. septembra. Zúčastnilo sa na ňom viac než 1 400 respondentov z celej ČR. Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR sa uskutočnia 3. a 4. októbra.

