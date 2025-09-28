Namiesto meditácií ich čakala smrť. Pri nehode provizórnej lanovky zomrelo osem mníchov

V stredu večer sa v blízkosti kláštora v lesnej časti severozápadnej oblasti Kurunegala zrútila zo svahu provizórna kabína lanovky, ktorá prevážala 13 mníchov na meditačné cvičenia na vrchole hory. Sedem z nich, vrátane troch zo zahraničia, zahynulo na mieste. Šesť ďalších so zraneniami previezli do nemocnice, pričom štyria boli v kritickom stave.
„Jeden zo šiestich mníchov v nemocnici včera neskoro v noci podľahol svojim zraneniam,“ povedal policajt agentúre AFP.
Dodal, že pohreby piatich mníchov – štyroch Srílančanov a jedného Rumuna – sa konali v sobotu na cintoríne neďaleko ich kláštora. Ďalší mních z Ruska bude pochovaný spolu so srílanským mníchom, ktorý zomrel v nemocnici, povedal hovorca kláštora. Pozostatky tretieho mnícha zo zahraničia, indického občana, boli repatriované k jeho príbuzným do Indie.
Predbežné vyšetrovanie naznačilo, že sa na zariadení pretrhlo lano a kabína sa následne vymkla kontrole, zišla z dráhy a narazila do stromu.