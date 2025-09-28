Pravda Správy Svet Namiesto meditácií ich čakala smrť. Pri nehode provizórnej lanovky zomrelo osem mníchov

Namiesto meditácií ich čakala smrť. Pri nehode provizórnej lanovky zomrelo osem mníchov

Budhistický mních, ktorý pri nehode lanovky na Srí Lanke utrpel vážne zranenia, v nedeľu zomrel. Počet obetí tejto nešťastnej udalosti tak stúpol na osem, informovala o tom polícia.

28.09.2025 18:31
debata

V stredu večer sa v blízkosti kláštora v lesnej časti severozápadnej oblasti Kurunegala zrútila zo svahu provizórna kabína lanovky, ktorá prevážala 13 mníchov na meditačné cvičenia na vrchole hory. Sedem z nich, vrátane troch zo zahraničia, zahynulo na mieste. Šesť ďalších so zraneniami previezli do nemocnice, pričom štyria boli v kritickom stave.

„Jeden zo šiestich mníchov v nemocnici včera neskoro v noci podľahol svojim zraneniam,“ povedal policajt agentúre AFP.

Tragická nehoda ikonickej lisabonskej lanovky Glória
Video

Dodal, že pohreby piatich mníchov – štyroch Srílančanov a jedného Rumuna – sa konali v sobotu na cintoríne neďaleko ich kláštora. Ďalší mních z Ruska bude pochovaný spolu so srílanským mníchom, ktorý zomrel v nemocnici, povedal hovorca kláštora. Pozostatky tretieho mnícha zo zahraničia, indického občana, boli repatriované k jeho príbuzným do Indie.

Predbežné vyšetrovanie naznačilo, že sa na zariadení pretrhlo lano a kabína sa následne vymkla kontrole, zišla z dráhy a narazila do stromu.

lisabon Čítajte viac Tragédia v Lisabone má 16 obetí. Svedkovia: Lanovka nebrzdila, rozpadla sa ako krabica. Ticho prebil až plač dieťaťa
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Srí Lanka #lanovky