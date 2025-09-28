Mormónsky kostol v Michigane sa stal terčom streľby. Hlásia obeť a 9 ranených, budova skončila v plameňoch

Podľa televízie FOX 2 k streľbe došlo v kostole Ježiša Krista Svätých neskorších dní na ulici McCandlish Road. Nahlásená bola krátko pred 11.00 h miestneho času (17.00 h SELČ).
Miestna polícia na následnom brífingu podľa televízie NBC News oznámila, že predpokladaný strelec bol identifikovaný ako 40-ročný muž z mesta Burton. Svojím autom vrazil do kostola a začal strieľať na stovky ľudí, ktorí sa zúčastnili na nedeľnej bohoslužbe; tá sa začala o 10.00 h miestneho času (16.00 h SELČ).
Polícia sa domnieva, že útočník kostol aj úmyselne podpálil. „Stále sa snažíme určiť, kedy a kde požiar vznikol a ako k nemu došlo. Domnievame sa, že ho úmyselne založil podozrivý,“ povedal náčelník miestnej polície William Renye. Nevylúčil, že keď bude požiar uhasený, vo vnútri by sa mohli nájsť telá ďalších obetí, ktoré nestihli uniknúť.
Jeden zo svedkov televízii FOX 2 povedal, že pred streľbou videl muža, ktorého nepoznal, ako šoféruje nákladné auto, pričom bol ozbrojený. Keď spolu s manželkou chceli odísť, podozrivý vystrelil na ich vozidlo a strela rozbila čelné sklo.
Na miesto činu prišli predstavitelia Úradu pre alkohol, tabak, strelné zbrane a výbušniny (ATF) a Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), uviedla televízia ABC News. Vyšetrovatelia podľa nej zisťujú, či bol kostol v posledných mesiacoch terčom vyhrážok a či načasovanie streľby môže súvisieť so sobotňajším úmrtím 17. prezidenta mormónskej cirkvi Russella M. Nelsona, ktorý mal 101 rokov.
Mesto Grand Blanc leží približne 80 kilometrov severne od Detroitu a má necelých 8-tisíc obyvateľov. Miesto streľby sa nachádza v blízkosti obytných oblastí a kostola Jehovových svedkov.
Násilný čin v meste Grand Blanc odsúdila americká ministerka Pam Bondiová, guvernérka Michiganu Gretchen Whitmerová i prezident USA Donald Trump . „Zdá sa, že ide o ďalší cielený útok na kresťanov v Spojených štátoch amerických. Trumpova administratíva bude verejnosť informovať, ako to vždy robí. Medzitým sa MODLITE za obete a ich rodiny. TÁTO EPIDÉMIA NÁSILIA V NAŠEJ KRAJINE MUSÍ OKAMŽITE SKONČIŤ!“ napísal Trump v reakcii na svojej platforme Truth Social.