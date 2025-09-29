Motoristi uháňajú do parlamentu, chcú postrážiť Babiša. Riadi ich Klausov kamarát, komunistom dávajú červenú kartu

Najprv pripomeňme, že táto pravicová strana (niektorí o nej hovoria skôr ako o krajne pravicovej) prešla krízou popularity. Kým do tohto roku vstupovala viac ako s päťpercentnými preferenciami, naopak, v polovici júla by jej dalo svoj hlas len okolo 3,5 % opýtaných.
V posledných týždňoch sa Motoristom už celkom darí: z najnovšieho prieskumu agentúry STEM vyplynulo, že by ich volilo 5,9 % respondentov. „Utekajú z takzvanej zóny smrti," poznamenal Český rozhlas v narážke na požadovaný zisk piatich percent hlasov pre vstup do Poslaneckej snemovne. STEM však upozornila, že spokojnosť predstaviteľov tejto strany môže byť predčasná: „Motoristi stále patria k politickým subjektom najviac náchylným k väčším výkyvom."
Všetko o voľbách do Poslaneckej snemovne (3. a 4. októbra 2025.
Predsedom Motoristov je Petr Macinka. V minulosti pôsobil ako manažér po boku exprezidenta Václava Klausa v rovnomennom inštitúte. Na rozdiel od Klausa, ktorý je silný euroskeptik, Motoristi hovoria o sebe, že sú eurorealisti. „Nechceme sa usilovať o odchod z EÚ, ale premeniť ju zvnútra. Chceme inú úniu – zloženú zo sebavedomých a suverénnych národných štátov," zdôrazňujú vo volebnom programe. Čo sa týka bezpečnostných záruk, jednoznačne podporujú členstvo v NATO, ale vyjadrujú pochybnosti o vyšších výdavkoch na obranu.Čítajte viac Bude mať Česko zahraničnú politiku na štyri svetové strany ako Slovensko? Analytik vyhodnotil povolebné scenáre
K hlavným predvolebným sľubom Motoristov patrí záväzok znížiť ceny potravín a energií. Tvrdia, že v posledných štyroch rokoch sa Česko stalo jednou z najdrahších krajín na život v Európe. „Rozbijeme monopolné praktiky a otvoríme priestor alternatívnym formám predaja. Ceny potravín zrazíme dole férovou konkurenciou, podporou domácej produkcie a obmedzením štátom vyvolaného zdražovania," prízvukujú vo volebnom programe. Voliči sa však z neho nedozvedia, čo si Motoristi predstavujú pod alternatívnou formou predaja, podrobnosti nenájdu ani o férovej konkurencii.
Ako pravičiari sú proti akémukoľvek zvyšovaniu daní. Samozrejme, že medzi ich hlavné body treba zaradiť aj to, prečo sa vlastne nazývajú Motoristi. Hovoria, že automobil je symbol slobody a prosperity. „Naša strana bráni práva motoristov a presadzuje dopravnú politiku, ktorá nezväzuje občanov prehnanými reguláciami ani ideologickými experimentmi." O ľuďoch na magistráte v Prahe, ktorí začali uprednostňovať cyklotrasy pred cestami pre autá, tvrdia, že sú „ekošialenci". Čo sa týka cestnej premávky, zdôrazňujú napríklad toto: „Odmietame plošné znižovanie rýchlosti v mestách pod 50 km/h v prípade, že to nie je nevyhnutné pre reálnu bezpečnosť, ako je napríklad zníženie rýchlosti pri školách, nemocniciach."Čítajte viac Najviac Čechov chce za premiéra Babiša, pätina by prijala aj šéfku komunistov
Motoristi vravia, že chcú „postrážiť Andreja Babiša". Znamená to, že rátajú s tým, že líder hnutia ANO bude zostavovať novú vládu a oni chcú byť v nej. Babišovo hnutie takmer určite zvíťazí vo voľbách, ktoré sa uskutočnia už tento týždeň v piatok a v sobotu. Prvé predbežné výsledky budú známe 4. októbra po 14. hodine.
Keby sa Motoristi naozaj dostali do Poslaneckej snemovne, Babišovi by to mohlo uľahčiť rokovanie o budúcej vláde. Líder ANO sa netají tým, že by si vedel predstaviť spoluprácu s Pecinkovou stranou. Ako by taká koalícia mohla vyzerať? ANO, Motoristi a Sloboda a priama demokracia (SPD). Táto krajne pravicová nacionalistická strana na čele s Tomiom Okamurom však požaduje referendum o vystúpení Českej republiky z EÚ aj z NATO, s čím nesúhlasí Babiš aj Pecinka.Čítajte viac Fialovi sa euro nepozdáva. Chce však pre Čechov získať Euro. Prečo by sa mu to tak skoro nepodarilo?
Samozrejme, že výsledok volieb môže byť aj taký, že Motoristi nakoniec zostanú pred bránou Poslaneckej snemovne. Veľa bude záležať od volebného zisku krajne ľavicového hnutia Stačilo!, ktoré sa v najnovšom prieskume, ktorý zverejnil STEM, nachádza tesne nad hranicou piatich percent. Čo sa týka tohto hnutia ovládaného komunistami, Motoristi mu takpovediac dávajú červenú kartu: povolebnú spoluprácu so Stačilo! jednoznačne odmietajú.Čítajte viac Staronový premiér Babiš? Pavel hľadá cesty, ako šéfa ANO odstaviť. Expert: Bolo by to v súlade s ústavou
Jednou z možností je ešte aj to, že Motoristi i Stačilo! by poslanecké mandáty nezískali. Teoreticky by mohla vzniknúť situácia, v ktorej by Babišovo hnutie bolo víťazom, ale nemalo by s kým vládnuť. Iba s okamurovcami by nedokázalo vytvoriť väčšinovú vládu. Toto je v podstate jediný možný scenár, keď by doterajší pravicový premiér Petr Fiala mohol zostať pri moci. Konkrétne so stranami súčasnej koalície, ktorú by doplnili Piráti, ktorí z vlády na jeseň minulého roku odišli.