Čínskeho exministra poľnohospodárstva odsúdili na trest smrti pre korupciu

Tchang Žen-ťien podľa obžaloby v rokoch 2007 až 2024 prijal úplatky v hotovosti a majetku v celkovej výške viac než 268 miliónov juanov (38 miliónov dolárov), uviedol vo vyhlásení súd v meste Čchang-čchun v severovýchodnej provincii Ťi-lin.
Súd rozhodol, že tieto úplatky „spôsobili obzvlášť závažné straty záujmom štátu a ľudu, a preto si zaslúžil trest smrti“, pričom dodal, že Tchang sa k svojim zločinom priznal a vyjadril ľútosť.
Tchangovo odsúdenie je najnovším krokom v rozsiahlej protikorupčnej kampani prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorá pripravila o funkcie už niekoľko vysokopostavených osobností krajiny.
Podporovatelia Siho protikorupčnej kampane tvrdia, že podporuje čistú správu vecí verejných, kritici však namietajú, že prezidentovi dáva moc zbaviť sa politických rivalov. Najnovšie odsúdený Tchang predtým pôsobil ako guvernér severozápadnej provincie Kan-su a tiež ako podpredseda správy južného autonómneho regiónu Kuang-si.