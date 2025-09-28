Taliban prepustil z väzenia zadržiavaného amerického občana

Predstavitelia afganského ministerstva zahraničných vecí identifikovali prepusteného Američana ako Amira Amiriho, ktorého podľa vyhlásenia odovzdali do rúk osobitného vyslanca USA pre zadržiavané osoby Adama Boehlera.
Agentúra AP konštatuje, že informácie o tom, kde, prečo a kedy bol Amiri zadržaný, neboli bezprostredne známe. Boehler začiatkom tohto mesiaca pricestoval na neočakávanú návštevu do Kábulu na rokovania o možnosti výmeny väzňov s vládou Talibanu, pripomína AFP.
„Afganský islamský emirát dnes prepustil z väzenia amerického občana menom Amir Amiri,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí na platforme X. „Afganská vláda sa na problémy občanov nepozerá z politického hľadiska a jasne dáva najavo, že sa dajú nájsť spôsoby riešenia problémov diplomatickou cestou,“ dodalo ministerstvo.
Taliban z väzenia v Kábule prepustil 20. septembra aj starší britský pár, Petra Reynoldsa (80) a jeho manželku Barbie (76). Vo väzbe strávili takmer osem mesiacov. Afganská vláda oznámila, že obe prepustenia sprostredkoval Katar.