Rok škandálov, zmätkov a obvinení. Starosta Adams odstúpil z boja o New York

Vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach Adams hrdo hovoril o svojom pôsobení vo funkcii starostu. Povedal však, že jeho – teraz už zamietnutý – federálny prípad korupcie nechal voliča skeptické a že neustále mediálne špekulácie o jeho budúcnosti mu znemožnili zhromaždiť dostatok peňazí na vedenie serióznej kampane. „Napriek všetkému, čo sme dosiahli, nemôžem pokračovať vo svojej kampani za znovuzvolenie,“ povedal.
Adams nepodporil žiadneho zo zostávajúcich kandidátov, ale varoval pred „zákernými silami“, ktoré využívajú miestnu samosprávu na presadzovanie kontroverzných programov a namiesto zmeny prinesú chaos. „Vyzývam Newyorčanov, aby si vyberali vodcu nie podľa toho, čo sľubujú, ale podľa toho, čo splnili,“ povedal.
Adamsova kapitulácia by mohla potenciálne povzbudiť kampaň bývalého guvernéra Andrewa Cuoma, centristu, ktorý sa prezentoval ako jediný kandidát schopný poraziť kandidáta Demokratickej strany Zohrana Mamdaniho. Nie je však jasné, či sa dostatok Adamsových priaznivcov prikloní ku Cuomovi, aby to malo nejaký vplyv, poznamenala AP.
Mamdani by sa v prípade zvolenia stal najmladším a najliberálnejším starostom mesta za posledné generácie. V demokratických primárkach Cuoma jasne porazil, keď vo svojej kampani sľuboval, že sa pokúsi znížiť životné náklady v jednom z najdrahších miest sveta.Čítajte viac Primárky v New Yorku opanoval moslim a liberálny nováčik. Exguvernér Cuomo uznal porážku
Vo svojom vyhlásení po Adamsovom oznámení sa Mamdani zameral na Cuoma, ktorý sa po rezignácii na funkciu guvernéra snaží o politický návrat po tom, čo ho niekoľko žien obvinilo zo sexuálneho obťažovania. „New York si zaslúži viac ako vymeniť jedného zneucteného, skorumpovaného politika za iného. 4. novembra obrátime list politiky veľkých peňazí a malých nápadov a vytvoríme vládu, na ktorú môže byť každý Newyorčan hrdý,“ vyhlásil Mamdani.
Cuomo vo svojom vyhlásení na sociálnych sieťach Adamsa pochválil, že dal prednosť blahobytu New Yorku pred osobnými ambíciami. „Čelíme deštruktívnym extrémistickým silám, ktoré by zdevastovali naše mesto kvôli neschopnosti alebo ignorancii, ale nie je príliš neskoro ich zastaviť,“ vyhlásil Cuomo.
Je ťažké to nevnímať ako výpad na adresu tridsaťtriročného Mamdaniho, ktorý sa prezentuje ako „socialista“ av kampani sľubuje riešenie vysokých životných nákladov, lepšiu kontrolu nájomného a tiež bezplatné autobusy a škôlky, poznamenala agentúra AFP.
Pokiaľ bude nakoniec zvolený, bude prvým moslimom a Američanom s indickými koreňmi, ktorý bude starostom prevažne demokratického veľkomesta na východe USA.
V súboji zostáva aj republikán Curtis Sliwa, ale ani vo vlastnej strane nie je považovaný za popredného uchádzača.Čítajte viac Obžalovali prvého úradujúceho starostu New Yorku v histórii. Demokrat Adams nemieni odstúpiť
Adams, 65 rokov, je druhým černošským starostom mesta. Bývalý kapitán newyorskej polície a starosta mestskej časti Brooklyn sa ujal úradu v roku 2022 so sľubom, že zakročí proti kriminalite a oživí mesto, ktoré sa stále zotavuje z pandémie koronaviru. Vo svojej kľúčovej téme uspel. Miera kriminality, ktorá po zasiahnutí mesta pandémiou COVID-19 prudko vzrástla, klesla späť na úroveň pred pandémiou, hoci nie je jasné, do akej miery to malo spoločné s Adamsovou politikou. Škandály a vyšetrovanie korupcie však Adamsovej šance na ďalšie funkčné obdobie ochromili, napísala AP.