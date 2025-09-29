Vance: Ruská armáda umiera pre nič, Moskva sa musí prebudiť

Politik to uviedol v rozhovore pre Fox News, ktorý bol odvysielaný v nedeľu.
„Rusi zabíjajú veľa ľudí, strácajú veľa svojich a nemajú z toho nič,“ povedal Vance. „Veľa ľudí umiera. Nemajú za to nič. Koľko ďalších ľudí sú ochotní stratiť? Koľko ďalších ľudí sú ochotní zabiť pre nepatrnú, ak vôbec nejakú, vojenskú výhodu?“ dodal.
Podľa amerického viceprezidenta sa ruskí predstavitelia odmietajú stretnúť buď priamo s Ukrajincami, alebo prostredníctvom sprostredkovania USA. Ruská armáda medzitým naďalej trpí obrovskými stratami a na fronte nedosahuje žiadny významný pokrok.
„Budeme naďalej pracovať na mieri a dúfame, že Rusi si konečne uvedomia realitu. Sme odhodlaní k mieru, ale na tango sú potrební dvaja. Bohužiaľ, v posledných týždňoch Rusi odmietajú bilaterálne stretnutia s Ukrajincami a trojstranné stretnutia s nami a Ukrajincami. Od začiatku našej administratívy sa aktívne snažíme o mier, ale Rusi sa musia prebudiť a akceptovať realitu," zdôraznil Vance.