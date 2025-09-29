Pravda Správy Svet Vance: Ruská armáda umiera pre nič, Moskva sa musí prebudiť

Vance: Ruská armáda umiera pre nič, Moskva sa musí prebudiť

Americký viceprezident JD Vance považuje akcie ruskej armády vo vojne proti Ukrajine za neúčinné a obrovské ľudské straty za neopodstatnené.

29.09.2025 07:52
Trump vance Foto: ,
Viceprezident J. D. Vance hovorí po tom, čo prezident Donald Trump podpísal výkonný príkaz týkajúci sa TikToku v Oválnej pracovni Bieleho domu vo štvrtok 25. septembra 2025 vo Washingtone.
debata (2)

Politik to uviedol v rozhovore pre Fox News, ktorý bol odvysielaný v nedeľu.

„Rusi zabíjajú veľa ľudí, strácajú veľa svojich a nemajú z toho nič,“ povedal Vance. „Veľa ľudí umiera. Nemajú za to nič. Koľko ďalších ľudí sú ochotní stratiť? Koľko ďalších ľudí sú ochotní zabiť pre nepatrnú, ak vôbec nejakú, vojenskú výhodu?“ dodal.

Putin v maskáčoch a ruskí mariňáci na cvičení Západ 2025
Video

Podľa amerického viceprezidenta sa ruskí predstavitelia odmietajú stretnúť buď priamo s Ukrajincami, alebo prostredníctvom sprostredkovania USA. Ruská armáda medzitým naďalej trpí obrovskými stratami a na fronte nedosahuje žiadny významný pokrok.

„Budeme naďalej pracovať na mieri a dúfame, že Rusi si konečne uvedomia realitu. Sme odhodlaní k mieru, ale na tango sú potrební dvaja. Bohužiaľ, v posledných týždňoch Rusi odmietajú bilaterálne stretnutia s Ukrajincami a trojstranné stretnutia s nami a Ukrajincami. Od začiatku našej administratívy sa aktívne snažíme o mier, ale Rusi sa musia prebudiť a akceptovať realitu,“ zdôraznil Vance.

Americký viceprezident Vance išiel na koncert vážnej hudby. Diváci v sále na neho pískali a bučali
Video
vojna na Ukrajine, Kyjev Čítajte viac ONLINE: Ukrajinské útoky 'vypli' ruský Belgorod, Nórov vystrašili správy o dronoch
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #Vladimir Putin #vojna na Ukrajine #J. D. Vance