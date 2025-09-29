Pravda Správy Svet Podieľal sa na vraždení Albáncov. Vojnový zločinec Pavkovič ide na slobodu

Podieľal sa na vraždení Albáncov. Vojnový zločinec Pavkovič ide na slobodu

Bývalý veliteľ generálneho štábu juhoslovanskej armády odsúdený za vojnové zločiny počas vojny za nezávislosť Kosova Nebojša Pavkovič sa v nedeľu vrátil do Belehradu. Trest si odpykával vo väznici vo Fínsku a zo zdravotných dôvodov ho predčasne prepustili. Oznámil to srbský premiér Djuro Macut, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

29.09.2025 09:38
Nebojša Pavkovič Foto:
Nebojša Pavkovič na nedatovanej snímke.
Pavkoviča (79) v roku 2009 odsúdil Medzinárodný trestný súd (ICC) na 22 rokov väzenia za zločiny proti etnickým Albáncom počas vojny v Kosove v rokoch 1998 a 1999. Rozsudok súd potvrdil v roku 2014 a odvtedy si trest odpykával vo Fínsku.

Bývalý armádny generál sa sám vzdal úradom v roku 2005. Súd ho stíhal za jeho rolu veliteľa tretej juhoslovanskej armády v Kosove. Premiér Macut v nedeľu jeho predčasné prepustenie pripísal lobingu srbskej vlády.

„Pavkovič bude pokračovať vo svojej liečbe v Srbsku s podporou jeho rodiny a zdravotníckych inštitúcií našej krajiny,“ dodal Macut. Srbská štátna televízia RTS informovala, že niekdajšieho generála po príchode do krajiny previezli do vojenskej nemocnice.

ICC v roku 2022 zamietol žiadosť o Pavkovičove skoršie prepustenie s odvolaním sa na „závažnosť jeho zločinov a nedostatok nápravy“. Pavkovič bol blízkym spolupracovníkom zosnulého prezidenta Juhoslovanskej zväzovej republiky (JZR) Slobodana Miloševiča. Toho stíhal Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY), ale nebol právoplatne odsúdený. Zomrel v marci 2006 vo väzbe v Haagu ešte pred vynesením rozsudku.

Od roku 1999 Kosovo administratívne spravuje Organizácia Spojených národov (misia UNMIK), ktorá už nemá výkonnú moc, ale iba politický a koordinačný rámec. O tamojšiu bezpečnosť sa stará NATO (misia KFOR).

Kosovo v roku 2008 jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska, čo vláda v Belehrade odmieta uznať a považuje ho naďalej za súčasť srbského územia. Zo štátov EÚ nezávislosť Kosova neuznávajú Slovensko, Cyprus, Grécko, Rumunsko a Španielsko.

Viac na túto tému: #vojnové zločiny #vojna v Bosne a Hercegovine #bývalá Juhoslávia