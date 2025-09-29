Podieľal sa na vraždení Albáncov. Vojnový zločinec Pavkovič ide na slobodu

Pavkoviča (79) v roku 2009 odsúdil Medzinárodný trestný súd (ICC) na 22 rokov väzenia za zločiny proti etnickým Albáncom počas vojny v Kosove v rokoch 1998 a 1999. Rozsudok súd potvrdil v roku 2014 a odvtedy si trest odpykával vo Fínsku.
Bývalý armádny generál sa sám vzdal úradom v roku 2005. Súd ho stíhal za jeho rolu veliteľa tretej juhoslovanskej armády v Kosove. Premiér Macut v nedeľu jeho predčasné prepustenie pripísal lobingu srbskej vlády.
„Pavkovič bude pokračovať vo svojej liečbe v Srbsku s podporou jeho rodiny a zdravotníckych inštitúcií našej krajiny,“ dodal Macut. Srbská štátna televízia RTS informovala, že niekdajšieho generála po príchode do krajiny previezli do vojenskej nemocnice.
ICC v roku 2022 zamietol žiadosť o Pavkovičove skoršie prepustenie s odvolaním sa na „závažnosť jeho zločinov a nedostatok nápravy". Pavkovič bol blízkym spolupracovníkom zosnulého prezidenta Juhoslovanskej zväzovej republiky (JZR) Slobodana Miloševiča. Toho stíhal Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY), ale nebol právoplatne odsúdený. Zomrel v marci 2006 vo väzbe v Haagu ešte pred vynesením rozsudku.
Od roku 1999 Kosovo administratívne spravuje Organizácia Spojených národov (misia UNMIK), ktorá už nemá výkonnú moc, ale iba politický a koordinačný rámec. O tamojšiu bezpečnosť sa stará NATO (misia KFOR).
Kosovo v roku 2008 jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska, čo vláda v Belehrade odmieta uznať a považuje ho naďalej za súčasť srbského územia. Zo štátov EÚ nezávislosť Kosova neuznávajú Slovensko, Cyprus, Grécko, Rumunsko a Španielsko.