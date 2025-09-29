Pavel rokoval s Babišom. Šéf ANO chce jednofarebnú vládu. Vyjadril sa i k Agrofertu

Pavel do volieb, ktoré sa uskutočnia v piatok a sobotu, neplánuje žiadne ďalšie rokovania s predsedami strán. O schôdzke s Babišom informoval prezident zhruba pred dvoma týždňami, termín však nechcela ani jedna zo strán zverejniť vopred.Čítajte viac Smerom k Ficovi a Orbánovi? Babiš chce riadiť štát ako firmu, ale v Kremli s Putinom ho neuvidíte, tvrdí odborník
Časť právnikov sa zhodne v tom, že legislatíva vylučuje, aby Babiš, pokiaľ sa nezbaví Agrofertu, bol premiérom. „Pána prezidenta som uistil, že dodržím ako český, tak európsky zákon a v prípade, že nám ľudia dajú dôveru a budeme skladať vládu, tak údajný stret záujmov určite problémom nebude," uviedol bývalý predseda vlády.
Hlava štátu sa pýtala Babiša aj na to, ako sa expremiér stavia k možnému vydaniu v súvislosti s kauzou Čapí hniezdo. Vrchný súd v Prahe zrušil na konci júna rozsudok, ktorým pražský mestský súd vlani vo februári Babiša oslobodil. Konštatoval, že v jednotlivých krokoch v prípade vidí znaky trestných činov. Mestský súd sa bude prípadom musieť znovu zaoberať, odvolací senát ho svojim právnym názorom zaviazal. Snemovňa by Babiša musela prípadne znova zbaviť poslaneckej imunity.
„K Čapímu hnízdu som odovzdal pánovi prezidentovi všetky dokumenty, aby si mohol urobiť obrázok o účelovosti celej kauzy," povedal Babiš pre ČTK.
Všetko o voľbách do Poslaneckej snemovne (3. a 4. októbra 2025.
Pavel sa podľa prezidentskej kancelárie zaujímal aj o Babišove zvažované kroky v prípade volebného víťazstva a o to, kde bude hľadať podporu pre prípadný kabinet. „Pánovi prezidentovi som tiež povedal, že naším cieľom je jednofarebná vláda s čo možno najsilnejším a ideálne väčšinovým mandátom," dodal Babiš.
Hnutie ANO dlhodobo vylučuje spoluprácu so subjektmi súčasnej vládnej koalície, teda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a hnutím STAN, a tiež s Pirátmi. V prieskumoch sa na treťom či štvrtom mieste umiestňuje SPD, ktorá kandiduje s Trikolorou, Slobodnými a PRO. Šancu dostať sa do dolnej parlamentnej komory podľa prieskumov majú aj Stačilo! a Motoristi sebe.