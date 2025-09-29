Británia je už možno vo vojne s Ruskom, uviedla bývalá šéfka tajnej služby MI5

Manninghamová-Bullerová, ktorá viedla britskú bezpečnostnú agentúru v rokoch 2002 až 2007, súhlasí s expertkou na Rusko a spravodajské služby Fionou Hillovou, podľa ktorej je Moskva vo vojne so Západom. „Myslím, že môže mať pravdu, keď hovorí, že sme vo vojne s Ruskom,“ povedala bývalá spravodajkyňa.
„Je to rozdielny druh vojny, ale prejavy nepriateľstva, kybernetické útoky, fyzické útoky a spravodajské práce sú značné,“ doplnila bývalá šéfka kontrarozviedky MI5 v podcaste britskej Snemovne lordov, ktorej je sama členkou.Čítajte viac Moskva chce, aby Európu pohltil strach. Drony? Bol to ruský štátny teror, tvrdí poľský europoslanec
V čase, keď Manninghamová-Bullerová riadila MI5, panovali nádeje, že sa Rusko pod vedením Vladimira Putina stane možným partnerom Západu. Sama sa s ním stretla v roku 2005. „Myslela som si, že je to celkom nepríjemný človek,“ uviedla bývalá spravodajkyňa. Doplnila však, že nečakala Putinovo rozhodnutie nariadiť počas nasledujúceho roka vraždu Alexandra Litvinenka. Bývalého agenta FSB otrávili podľa britských vyšetrovateľov v Londýne polóniom dvaja ruskí spravodajcovia.Čítajte viac Zelenskyj potrebuje dostať k vojsku ešte 160-tisíc mužov. V akom prípade by do ukrajinskej armády povolávali aj ženy?
Bývalá šéfka MI5, ktorá následne pôsobila v charitatívnej výskumnej organizácii Wellcome Trust, tiež kritizovala rozhodnutie americkej a britskej vlády zaviesť rozsiahle škrty v oblasti zahraničnej pomoci. Podľa nej to vytvorí diplomatickú príležitosť pre Čínu na rozšírenie vplyvu v chudobnejších krajinách. „Ak sa stiahneme zo sveta, môže tam preniknúť, pretože teraz na to má silnú ekonomickú základňu,“ doplnila Manninghamová-Bullerová.
Británia tento rok odsúdila šiestich Bulharov za účasť v špionážnej sieti, ktorá organizovala spravodajské operácie proti záujmom európskych krajín. Do väzenia poslala tiež piatich mužov za účasť na podpaľačskom útoku na sklad so zásobami určenými pre Ukrajinu, ktorý nariadila Moskva. Niekoľko britských spojencov v NATO informovalo v posledných týždňoch o incidentoch spojených s ruskými lietadlami a narušení svojho vzdušného priestoru.