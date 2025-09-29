Pravda Správy Svet Českú ambasádu v Moskve pomaľovali vulgárnymi nápismi, veľvyslanec odovzdá nótu

Budovu českého veľvyslanectva v Moskve niekto pomaľoval vulgárnymi obrázkami a nápismi v češtine. Minister zahraničia Jan Lipavský (nestr. za Spolu) na sieti X uviedol, že veľvyslanec Daniel Koštoval osobne odovzdá protestnú nótu na ruskom ministerstve zahraničia, v ktorej sa Česko bude dožadovať informácií o zadržaných a kompenzácie za majetkovú ujmu.

29.09.2025 13:33
Lipavský zverejnil fotografie, ako vyzerá česká ambasáda v Moskve po čine vandalov. „Každý štát musí zabezpečiť ochranu diplomatov a bezpečnosť zastupiteľských úradov. Tento útok je neprijateľný,“ uviedol šéf českej diplomacie.

Česko-ruské vzťahy sú najmä kvôli pokračujúcej vojne na Ukrajine už niekoľko rokov na bode mrazu.

Podobné incidenty a útoky na diplomatické budovy v oboch krajinách nie sú výnimočné. Napríklad v roku 2020 kvôli odstráneniu sochy sovietskeho maršala Ivana Koneva v Prahe aktivisti, ktorí demonštrovali pred českou ambasádou v Moskve, vyvesili na plot veľvyslanectva nápis Stop fašizmu a hodili do areálu niekoľko dymovníc. Polícia proti nim nezasiahla. V Petrohrade zase aktivisti Iného Ruska zapálili pred českým generálnym konzulátom dymovnicu a vyvesili transparent s vulgárnym heslom.

Budovu ruského veľvyslanectva v Prahe Bubenči zase v minulosti postriekali demonštranti červenou farbou, ktorá symbolizovala krv kvôli ruskému napadnutiu Ukrajiny. Červená farba sa neskôr objavila aj na schodoch pred ruským veľvyslanectvom.

