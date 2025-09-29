Českú ambasádu v Moskve pomaľovali vulgárnymi nápismi, veľvyslanec odovzdá nótu

Lipavský zverejnil fotografie, ako vyzerá česká ambasáda v Moskve po čine vandalov. „Každý štát musí zabezpečiť ochranu diplomatov a bezpečnosť zastupiteľských úradov. Tento útok je neprijateľný,“ uviedol šéf českej diplomacie.
Česko-ruské vzťahy sú najmä kvôli pokračujúcej vojne na Ukrajine už niekoľko rokov na bode mrazu.
Podobné incidenty a útoky na diplomatické budovy v oboch krajinách nie sú výnimočné. Napríklad v roku 2020 kvôli odstráneniu sochy sovietskeho maršala Ivana Koneva v Prahe aktivisti, ktorí demonštrovali pred českou ambasádou v Moskve, vyvesili na plot veľvyslanectva nápis Stop fašizmu a hodili do areálu niekoľko dymovníc. Polícia proti nim nezasiahla. V Petrohrade zase aktivisti Iného Ruska zapálili pred českým generálnym konzulátom dymovnicu a vyvesili transparent s vulgárnym heslom.Čítajte viac Moskva zaradila Pavla a Lipavského medzi rusofóbov. Minister: Prekáža mi Putin, nie Rusi
Budovu ruského veľvyslanectva v Prahe Bubenči zase v minulosti postriekali demonštranti červenou farbou, ktorá symbolizovala krv kvôli ruskému napadnutiu Ukrajiny. Červená farba sa neskôr objavila aj na schodoch pred ruským veľvyslanectvom.