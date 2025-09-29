Pravda Správy Svet Valencia po roku opäť v pohotovosti. Pre silné dažde zavreli v meste školy a verejné miesta

V dôsledku silných dažďov boli v pondelok školy, knižnice, parky a ďalšie verejné miesta v meste Valencia vo východnom Španielsku uzavreté. Extrémne počasie vyvolalo obavy z opakovania smrteľných povodní, ktoré túto oblasť postihli minulý rok. Španielska meteorologická agentúra AEMET varovala pred „veľmi zložitou situáciou“.

29.09.2025 13:44
Nočné prívalové dažde spôsobili lokálne záplavy v meste Aldaia. Patrilo k najviac postihnutým miestam počas povodní v októbri 2024, ktoré si vyžiadali viac ako 230 obetí. Teraz žiadne zranenia a obete hlásené neboli.

AEMET varovala pred „mimoriadnym nebezpečenstvom“ v provinciách Valencia a Castellón, ako aj v Tarragone v susednom regióne Katalánsko.

Školy a univerzity zostanú v pondelok v meste Valencia zatvorené, rovnako ako verejné priestory vrátane knižníc, parkov, záhrad, trhov a cintorínov, uviedli miestni úradníci.

Ulice Valencie po bleskovej povodni.

Vlaňajšie záplavy vyvolali verejné pobúrenie nad činnosťou varovných systémov a reakciou krajiny na núdzové situácie, čo zvýšilo napätie medzi centrálnou vládou Španielska a regionálnymi orgánmi. Obyvatelia naďalej protestujú a obviňujú úradníkov, že nezabezpečili včasné varovania, pripomína AFP.

