Rheinmetall získal od zákazníka z východnej Európy kontrakt na dodávku munície v hodnote 444 miliónov eur

Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall získal od zákazníka z východnej Európy kontrakt v hodnote 444 miliónov eur na dodávku munície.

29.09.2025 14:56
Divízia Rheinmetall Expal Munitions dodá 155-milimetrové projektily M107 s prachovou náplňou M4A2 a 105-milimetrové projektily M1. Rheinmetall Expal Munitions pôsobí ako subdodávateľ spoločnosti Global Military Products, ktorá má zmluvu s vládou USA.

Armin Papperger, Rheinmetall

Rheinmetall už 170 miliónov eur z kontraktu zaknihoval ako predobjednávku, zvyšných 274 miliónov eur bolo teraz zaznamenaných ako nové objednávky. Dodávky sa majú majú spustiť v roku 2026 a ich dokončenie sa očakáva do júna 2027.

