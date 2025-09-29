Rheinmetall získal od zákazníka z východnej Európy kontrakt na dodávku munície v hodnote 444 miliónov eur

Divízia Rheinmetall Expal Munitions dodá 155-milimetrové projektily M107 s prachovou náplňou M4A2 a 105-milimetrové projektily M1. Rheinmetall Expal Munitions pôsobí ako subdodávateľ spoločnosti Global Military Products, ktorá má zmluvu s vládou USA.Čítajte viac Plán vraždy šéfa Rheinmetallu bol súčasťou sabotážnej kampane, tvrdí NATO
Rheinmetall už 170 miliónov eur z kontraktu zaknihoval ako predobjednávku, zvyšných 274 miliónov eur bolo teraz zaznamenaných ako nové objednávky. Dodávky sa majú majú spustiť v roku 2026 a ich dokončenie sa očakáva do júna 2027.