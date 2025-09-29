Pravda Správy Svet Kellogg: Trump dovolil Ukrajine útoky na Rusko pomocou zbraní dlhého doletu

Kellogg: Trump dovolil Ukrajine útoky na Rusko pomocou zbraní dlhého doletu

Americký prezident Donald Trump povolil Ukrajine podniknúť útoky na Rusko pomocou zbraní s dlhým doletom. Ako referuje web Ukrajinská pravda, v rozhovore pre Fox News to povedal osobitný vyslanec amerického prezidenta pre Ukrajinu Keith Kellogg.

29.09.2025 16:32
debata (44)
Dokonalý zásah z HIMARS-u: Ukrajinci zničili Rusom radar za 250 miliónov
Video

Keď počas rozhovoru dostal otázku, či Trumpov postoj znamená, že Ukrajina môže vykonávať útoky na dlhé vzdialenosti na Rusko, odvetil: „Myslím si, že po prečítaní toho, čo povedal (Trump), a po prečítaní toho, čo povedal viceprezident Vance, ako aj minister zahraničných vecí Rubio, je odpoveď ‚áno‘.“

Trump vance Čítajte viac Vance: Ruská armáda umiera pre nič, Moskva sa musí prebudiť

Podľa Kellogga môžu Ukrajinci využiť svoju schopnosť udrieť hlboko na ruskom území, pričom na doplňujúcu otázku, či majú ukrajinské sily povolenie používať zbrane dodané USA pre tento účel: „To je rôzne.“

Hra na skrývačku: ukrajinský HIMARS vyhral, Rusi prehrali
Video

Kellogg tvrdí, že Kyjev niekedy dostane povolenie, inokedy nie. „Myslím si, že každý by sa mal riadiť pokynmi prezidenta. Podľa ústavy je vrchným veliteľom a všetci ho musia poslúchať. Ak prezident ide doľava, choďte doľava. Ak povie doprava, choďte doprava. Taký je skrátka prezident,“ podotkol.

Strela Tomahawk s plochou dráhou letu, USA zbraň Čítajte viac WP: Prečo ešte nehorí Moskva? Pýtal sa Trump Zelenského. Ukrajine ponúkol špičkové strely, ktoré nedávno útočili v Iráne

Podľa Kellogga si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas stretnutia s Trumpom vyžiadal rakety Tomahawk s doletom až 2 500 kilometrov. O tejto žiadosti však ešte nepadlo žiadne rozhodnutie.

Facebook X.com 44 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Donald Trump #vojna na Ukrajine #Keith Kellogg