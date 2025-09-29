Ako informovala agentúra DPA, s týmto tvrdením prišiel hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, keď sa v pondelok na brífingu sťažoval, že Moldavsko otvorilo na ruskom území iba dve volebné miestnosti. Podľa Kremľa táto kapacita nebola dostatočná a voliť tak nemohli státisíce ľudí.
Peskov povedal, že vyjadrovať sa k voľbám v Moldavsku považuje za predčasné. „Najprv by sa v tom mali vyznať sami Moldavci,“ uviedol a bez ďalších podrobností dodal, že niektoré politické sily hovoria o možných porušeniach volebných pravidiel.
Šéf zahraničného výboru dolnej komory ruského parlamentu Leonid Sluckij obvinil moldavské proeurópske politické sily z pokusov o manipuláciu s výsledkami hlasovania. Sprevádzalo ich podľa neho „porušovanie volebných práv a slobôd, veľké politické čistky a do očí bijúce falšovanie“. Uviedol tiež, že prozápadná prezidentka Maia „Sanduová a jej režim vedie Moldavsko cestou Ukrajiny“. Proti Ukrajine, ktorej vedenie presadzuje európsku orientáciu krajiny, Rusko už viac ako tri a pol roka vedie útočnú vojnu.
Moldavské ministerstvo zahraničných vecí v deň volieb uviedlo, že v každej z dvoch volebných miestností bolo k dispozícii iba 5000 hlasovacích lístkov. Ministerstvo to zdôvodnilo bližšie nešpecifikovanými bezpečnostnými dôvodmi.
Rusko vo svojej reakcii na voľby v Moldavsku kritizovalo absenciu takýchto obmedzení v krajinách EÚ. Podľa informácií vlády v Kišiňove počas volieb do moldavského parlamentu v zahraničí – v EÚ a ďalších západných štátoch – volilo viac ako 276-tisíc občanov. Väčšina z nich hlasovala v prospech proeurópskych síl.Čítajte viac Moldavské voľby majú jasného víťaza. Vládna proeurópska strana PAS obhájila parlamentnú väčšinu
Podľa moldavskej ústrednej volebnej komisie väčšinu v parlamente vo voľbách získala Strana akcie a solidarity (PAS) proeurópskej prezidentky Maie Sanduovej, ktorá pred hlasovaním obvinila Rusko z masívneho zasahovania do volieb v Moldavsku vrátane kupovania hlasov, šírenia dezinformácií a kybernetických útokov.
Vlastenecký blok (BEP), podporovaný Moskvou a vedený bývalým moldavským prezidentom Igorom Dodonom, skončil vo voľbách s 24 percentami na druhom mieste za PAS.
Dodon na pondelok do Kišiňova zvolal protest ľudí nespokojných s výsledkom volieb, na ktorom sa zišlo len niekoľko desiatok osôb. Vo svojom príhovore sa Dodon sťažoval na to, že mnohým ľuďom bolo znemožnené voliť. Poukázal najmä na prípad separatistického regiónu Podnestersko, ktoré je medzinárodne neuznaným štátom a kde sú dislokovaní ruskí vojaci. Svojich priaznivcov však Dodon vyzval, aby sa vyvarovali provokácií.
„Vládnuca strana PAS, podobne ako prezidentka Maia Sanduová v prezidentských voľbách, opäť zvíťazila vďaka hlasom v zahraničí. V domácich volebných miestnostiach získala PAS iba 44 percent, zatiaľ čo celá opozícia 49,5 percenta hlasov. PAS sa opäť udržala pri moci len vďaka diaspóre,“ uviedol Dodon.
Podľa neho už boli podané sťažnosti na ÚVK týkajúce sa porušení volebného zákona vrátane zákazu vstupu pozorovateľov do volebných miestností a nemožnosti voliť 200-tisíc občanov z ľavého brehu rieky Dnester. „Ak komisia (ÚVK) odmietne reagovať, budeme postupovať podľa zákona,“ avizoval Dodon.
Celkovo sa do moldavského parlamentu podarilo dostať piatim stranám a blokom. Okrem PAS a BEP je to aj koalícia Alternatíva vedená primátorom Kišiňova Ionom Cebanom a neúspešným prezidentským kandidátom Alexandrom Stoianoglom, ktorú volilo takmer osem percent oprávnených voličov. Do parlamentu sa so ziskom 6,2 percenta dostane aj Naša strana, ktorú založil podnikateľ Renato Usatii. Najmenším subjektom v novom zákonodarnom zbore bude strana Demokracia doma podporujúca zjednotenie Moldavska s Rumunskom. Hlas jej odovzdalo 5,6 percenta moldavských voličov.