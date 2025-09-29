Možno tam leteli maďarské drony, no a? Ukrajina nie je suverénny štát, vyhlásil Orbán

Orbánove vyjadrenia prišli po tom, ako Ukrajina obvinila Maďarsko z narušenia vzdušného priestoru niekoľkými bezpilotnými lietadlami, ktoré sa údajne pokúšali špehovať jej pohraničné oblasti. Kyjev uviedol, že prieskumné drony spozorovali v piatok ráno, keď dvakrát prekročili hranicu z Maďarska do Zakarpatskej oblasti.
„Ukrajina nie je vo vojne s Maďarskom, ale s Ruskom,“ povedal v pondelok maďarský premiér. Orbán označil celú záležitosť za „výmysel“, ktorý „nemá žiadny význam“ a zdôraznil, že maďarský minister obrany poprel, že by maďarské drony vstúpili do ukrajinského vzdušného priestoru.
„Ale, dajme tomu, že preleteli niekoľko metrov. No a čo? Ukrajina nie je nezávislá krajina. Ukrajina nie je suverénny štát,“ povedal.
„Držíme Ukrajinu nad vodou. Západ ju drží nad vodou. My im dávame zbrane. Ukrajina by sa nemala správať, ako keby bola suverénnym štátom," konštatoval maďarský premiér.