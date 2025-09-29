„Generácia Z“ povstala v ďalšej krajine: Madagaskar zaživa masívne protesty, hlásia najmenej 22 mŕtvych

V hlavnom meste ostrova Madagaskar sa znovu zišli tisícky ľudí protestujúcich proti výpadkom vody a elektriny, išlo o tretí veľký protest v Antananarive od minulého štvrtka. Mnohí z prevažne mladých účastníkov požadovali odstúpenie vlády.
Správu aktualizujeme…
Demonštranti sa vydali do ulíc po tom, ako prezident Andry Rajoelina v nedeľu vyhlásil, že dôkladne preskúma a reformuje správu krajiny. Demonštranti sa zhromaždili na univerzite v Antananarive, kde mávali transparentmi a spievali národnú hymnu, kým sa pokúsili prejsť mestom.
Manifestácie, inšpirované takzvanými protestmi generácie Z v Nepále alebo Keni, sú najväčšími protestmi, aké ostrov v Indickom oceáne zažil za posledné roky, píše agentúra Reuters. Zároveň sú podľa Reuters najzávažnejšou výzvou, ktorej prezident Rajoelina čelí od svojho znovuzvolenia v roku 2023.
Úrady vo štvrtok vyhlásili nočný zákaz vychádzania po tom, ako podobné protesty v Antananarive minulý týždeň prerástli do násilnosti.
Cez bohaté zásoby niklu, kobaltu, zlata, uránu a ďalších nerastných surovín je zhruba 33-miliónový Madagaskar jednou z najchudobnejších krajín sveta. Ostrovom navyše od získania nezávislosti od Francúzska v roku 1960 zmietajú politické a povolebné krízy. Terajší prezident Andry Rajoelina sa dostal k moci prvýkrát po puči v roku 2009 a na čele prechodnej vlády zostal do roku 2014. Druhýkrát sa prezidentskej funkcie ujal v roku 2019, tretíkrát v roku 2023.