Tusk burcuje Západ: Toto je vojna, aj naša vojna. Ak na Ukrajine prehráme, ovplyvní to celé generácie

„Dnes je najdôležitejšou úlohou všetkých lídrov poukázať, trpezlivo, hlboko, v mysliach a srdciach celého západného spoločenstva, celého transatlantického spoločenstva, na to, že tu máme vojnu, neželanú, novú, zvláštnu, ale je to vojna,“ povedal.
„Ak túto vojnu prehráme, následky ovplyvnia nielen našu generáciu, ale aj budúce generácie. V Poľsku, v celej Európe, v Spojených štátoch, všade na svete,“ uviedol Tusk.
Vojna na Ukrajine je aj naša vojna, uviedol Tusk: „Často počujeme tu vo Varšave, ale aj na každom inom mieste na Zemi, často počujeme ľudí, ako hovoria, že nie, to nie je naša vojna, nemalo by nás to znepokojovať. Nech sa tam pozabíjajú alebo si vyriešia svoje problémy, nás to neznepokojuje, nechceme platiť, a najmä nie životmi našich vojakov. Ale musíme byť ostražití. Nejde o to, či niekto miluje Ukrajinu, či má niekto dobré alebo zlé skúsenosti s Ukrajinou. Nie je to otázka jednoduchej, zrejmej a potrebnej solidarity s krajinou, ktorá bola napadnutá agresorom. Je to otázka bezpečnosti a prežitia celej západnej civilizácie“.
„Či sa to niekomu páči alebo nie, je to naša vojna nielen kvôli solidarite s tými, ktorí sú pod útokom, ale aj kvôli našim základným záujmom. Ak túto vojnu prehráme, pretože musíme hovoriť v prvej osobe, následky budú ovplyvňovať nielen našu generáciu, ale aj nasledujúce generácie v Poľsku, v celej Európe, v Spojených štátoch, všade na svete“.
Solidarita a jednota Európy, NATO a celej transatlantickej rodiny je nutná nielen na prežitie, ale aj na porážku tých, ktorí zaútočili na základy našej civilizácie, uviedol Tusk.
Ukrajina platí vysokú cenu, a predsa nekapituluje, uviedol Tusk. „Ukrajina sa nevzdáva, Ukrajina bojuje, a nielen my dnes vo Varšave, nielen Ukrajinci v Kyjeve, ale aj prezident Trump nedávno, na prekvapenie mnohých, verejne povedal, že Ukrajina môže vyhrať túto vojnu. Tieto slová majú veľký význam, a táto viera má veľký význam, pretože prehra alebo výhra je v mysliach a srdciach, až potom na bojovom poli… Ak Ukrajina dokáže bojovať hrdinsky, aj veľmi racionálne, veľmi pragmaticky, tak prečo by celá Európa alebo celá transatlantická komunita mala mať nejaký komplex tvárou v tvár agresorovi? Keby sme čo i len na chvíľu pomysleli, že my, Západ, musíme túto vojnu prehrať, bolo by to neodpustiteľné“.
To, čo robíme, to robíme pre seba, nielen pre Ukrajincov, ale aj pre našu budúcnosť, uviedol Tusk. „Ak ukážeme solidaritu… nebudeme stratení. Ukrajina vyhrá túto vojnu. Ochránime nezávislosť Ukrajiny. Ochránime solidaritu. Ochránime budúcnosť našich generácií,“ dodal poľský premiér.