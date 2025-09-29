Benjamin Netanjahu sa ospravedlnil katarskému premiérovi za útok v jeho krajine

Bezprecedentný úder v Dauhe zo 9. septembra bol prvým takýmto izraelským útokom na Katar, spojenca Spojených štátov. Nálet si vyžiadal životy šiestich ľudí, avšak nebol medzi nimi ani jeden z lídrov militantného hnutia Hamas, na ktorých sa izraelská armáda zamerala. Cielila predovšetkým na hlavného vyjednávača Hamasu Chalíla Hajju.
Izraelský premiér vyslovil svojmu katarskému náprotivku ospravedlnenie počas svojho stretnutia s Trumpom, uviedli nemenované zdroje. Netanjahu podľa agentúry AFP vyjadril ľútosť nad porušením katarskej suverenity a smrťou príslušníka katarských bezpečnostných zložiek. Ten zahynul spolu s piatimi členmi Hamasu.
Katar od útoku odmietal pokračovať vo svojej úlohe sprostredkovateľa rokovaní medzi Izraelom a Hamasom. Ál Sání vyhlásil, že úder zmaril všetky nádeje pre rukojemníkov, ktorých Hamas zadržiava v Pásme Gazy. Netanjahu útok obhajoval, priznal však, že nesplnil svoj účel.
Izraelská televízia Kešet 12 – bez uvedenia zdroja informácie – informovala, že Katar dal USA najavo, že dokáže presvedčiť Hamas, aby súhlasil so zložením zbraní v Pásme Gazy. Na to isté vyzval hnutie v prejave na Valnom zhromaždení OSN aj Netanjahu.
Izraelský úder na Katar vyvolal celosvetové odsúdenie aj zo strany Bezpečnostnej rady OSN a tiež zriedkavú kritiku zo strany Trumpa, ktorý ho napriek svojej podpore Izraela označil za „nešťastný“ a povedal, že z neho „nie je nadšený“.