VIDEO: Nový triumf ukrajinských dronov. Lacná zbraň poslala k zemi ruský vrtuľník Mi-8

Ukrajinským ozbrojeným silám sa pomocou diaľkovo ovládaného dronu podarilo zostreliť ruský vojenský vrtuľník Mi-8. Na platforme Telegram to v pondelok oznámil veliteľ jednotiek bezpilotných systémov Robert Brovdi. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Ukrajinská armáda tvrdí, že dronom skolila ruský vojenský vrtuľník Mi-8
Video
Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany
Zostrelenie vrtuľníka hlásila 59. samostatná útočná brigáda bezpilotných systémov Jakova Handziuka. Došlo k nemu neďaleko obce Kotľarivka ležiacej na východe Ukrajiny v Doneckej oblasti.
Brigáda vo vyhlásení uviedla, že išlo o výsledok koordinovanej práce spravodajských služieb a vojenských síl s využitím bezpilotných systémov.
Video
Frontová línia vedie len niekoľko sto metrov od Kotľarivky. Použitý bol diaľkovo ovládaný kamikadze dron amerického typu Shrike, ktorého výroba podľa médií stojí len niekoľko stoviek dolárov.
Viacúčelové vrtuľníky Mi-8 sovietskej výroby sa vyrábajú od 60. rokov 20. storočia. Môžu byť použité i na priamu podporu pozemných vojsk. Typ Mi-8 sa stal najrozšírenejším transportným vrtuľníkom na svete a doteraz slúži v mnohých armádach a civilných organizáciách.
Video
