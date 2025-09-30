Majdan bol nacionalistický prevrat, tvrdia orbánovci. A pätinu ukrajinského územia by prenechali Putinovi

Najviac teraz rezonujú slová predsedu vlády. V podcaste svojho vládnuceho Fideszu najprv poprel tvrdenie Kyjeva, že minulý piatok Maďarsko vyslalo dron do ukrajinského vzdušného priestoru a potom sa obul do susedného štátu: „Ukrajina nie je nezávislá krajina. Ukrajina nie je suverénna krajina… Ak sa my, teda Západ, rozhodneme nedať jej ani forint, zajtra by to Ukrajina mohla zabaliť."
Orbán zopakoval, že bez pomoci od Západu by nebola životaschopná. „Udržiavame ju, nemala by sa správať, ako keby bola suverénna," dodal. Pripomeňme, že už krátko po incidente s dronom, ktorý podľa Ukrajincov preletel až do vzdialenosti 40 kilometrov od hraníc, v Budapešti použili ostré slová. O ich prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó povedal, že asi stráca rozum, keď hovorí o prieniku maďarského dronu do ukrajinského vzdušného priestoru. Teraz Orbán v podcaste odkázal Zelenskému, aby sa radšej zaujímal o vývoj na svojich východných hraniciach.
Maďarský premiér tiež najnovšie vyhlásil, že Ukrajina fakticky stratila pätinu svojho územia. Podobné slová použil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Levente Magyar. Orbána predbehol, pretože o tom hovoril už v piatok počas návštevy Paríža, keď mal prednášku na tamojšej univerzite.
Magyar najprv pripomenul straty maďarského územia po skončení prvej svetovej vojny. „Bolo to bolestivé? Samozrejme, že bolo. Teraz by sa Ukrajina mala vzdať pätiny svojho územia. Nechcem hovoriť, čo by Ukrajina mala urobiť, len hovorím, že podľa našich skúseností môže byť mier niekedy bolestivý," citoval ho server Telex.
Hovorca rezortu ukrajinskej diplomacie odkázal Magyarovi, aby nekomentoval bytostné záujmy Rusmi napadnutého suseda: „Maďarsko môže obchodovať so svojim územím alebo so suverenitou, ak sa tak rozhodne. Ukrajina nie. A rady nepotrebujeme," zdôraznil na sociálnej sieti hovorca Heorhij Tychyj.
Odporúčanie týkajúce sa vzdania sa časti teritória však nebolo všetko, čím Magyar určite nahneval Ukrajincov. Povedal, že proruskí separatisti sa v Donbase vzbúrili v roku 2014 preto, lebo Ukrajina sa rozhodla rozísť sa so svojou tradíciou s tým, že sa radšej obracala na Západ.
Magyar nešetri kritikou ani na adresu Majdanu, čiže keď hovoril o revolučných udalostiach v roku 2014, ktoré v Kyjeve viedli k pádu proruského prezidenta Viktora Janukovyča. „Bol to nacionalistický, západne orientovaný prevrat."
Vráťme sa ešte k maďarskému premiérovi. Kým na výroky Magyara reagoval iba Tychyj, naopak, Orbánovi odpovedal ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. „Tešíme sa na jeho názory na štátnu suverenitu a nezávislosť, keď sa zbaví závislosti od ruských energií, ako to opakovane zdôraznili prezident USA Donald Trump a európski partneri," rypol si Sybiha do Orbána v príspevku na sociálnej sieti X.
Mimochodom, za škandalózny môžu považovať v Kyjeve aj ďalší komentár Orbána, ktorý zaznel v zmienenom podcaste. Reagoval na tvrdenie Trumpa, ktorý nedávno povedal, že Ukrajinci by mohli získať späť všetky územia, ktoré im Rusi ukradli. „Americký prezident sa ma pýtal na môj názor na túto otázku. Odpovedal som, že o výsledku vojny bolo rozhodnuté: Rusi vyhrali. Táto otázka je uzavretá," zdôraznil Orbán zjavne v narážke na to, že vidí nereálne, že by Zelenskyj mohol ovládnuť okupované teritóriá.
Do mozaiky zhoršených medzištátnych vzťahov môžeme ešte zaradiť rozhodnutie Maďarska zablokovať prístup k niektorým ukrajinským serverom. Vedúci kancelárie predsedu maďarskej vlády György Gulyás oznámil, že štát neumožní prístup až k jedenástim spravodajským serverom susedného štátu. Nachádza sa medzi nimi aj elektronická verzia ukrajinských novín Pravda.
Gyulás na sociálnej sieti Facebook ozrejmil, že ide o revanš za rozhodnutie ukrajinských úradov blokovať prístup k viacerým maďarským spravodajským serverom. Kyjev svoj krok odôvodnil tým, že šíria protiukrajinskú propagandu. „V Kyjeve mali strach z toho, že tieto médiá kritizovali sankcie proti Rusku a vojenskú pomoc pre Ukrajinu a vykresľovali EÚ a NATO ako nejednotné a neefektívne zoskupenia," napísal Gyulás vo svojom príspevku na Facebooku.
Kritiku Ukrajiny ešte okorenil tvrdením, že zavádza štátnu cenzúru a preto je načase, aby sa vzdala svojej túžby o vstup do EÚ. „Jej členstvo by úniu len ešte viac rozdrobilo," dodal Gyulás.