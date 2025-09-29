Pravda Správy Svet Maduro je pripravený vyhlásiť stav núdze v prípade vojenskej agresie USA

Venezuelský prezident Nicolás Maduro je pripravený vyhlásiť stav núdze v prípade agresie zo strany Spojených štátov. Dnes podpísal dekrét, ktorý mu to umožňuje, informujú agentúry AFP a Reuters s odvolaním sa na venezuelskú viceprezidentku Delcy Rodriguezovú.

29.09.2025 22:07
Napätie medzi Venezuelou a Spojenými štátmi v poslednom čase rastie. Maduro napríklad 13. septembra zareagoval na rozmiestnenie vojnových lodí Spojených štátov v Karibskom mori tým, že povolal záložníkov, milicionárov a mladých mužov do kasární, aby sa naučili strieľať. USA vyslali k venezuelským brehom niekoľko bojových lodí vrátane ponorky na jadrový pohon. Madurova vláda tvrdí, že Spojené štáty proti krajine chystajú agresiu.

Americké úrady sú presvedčené, že autoritársky prezident Maduro, ktorého ako hlavu štátu neuznávajú, je zapojený do pašovania kokaínu do USA a patrí medzi lídrov údajnej drogovej organizácie Cártel de los Soles. Kvôli tomu americké ministerstvo spravodlivosti na Madura vypísalo odmenu 50 miliónov dolárov.

