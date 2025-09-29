Maduro je pripravený vyhlásiť stav núdze v prípade vojenskej agresie USA

Napätie medzi Venezuelou a Spojenými štátmi v poslednom čase rastie. Maduro napríklad 13. septembra zareagoval na rozmiestnenie vojnových lodí Spojených štátov v Karibskom mori tým, že povolal záložníkov, milicionárov a mladých mužov do kasární, aby sa naučili strieľať. USA vyslali k venezuelským brehom niekoľko bojových lodí vrátane ponorky na jadrový pohon. Madurova vláda tvrdí, že Spojené štáty proti krajine chystajú agresiu.
Americké úrady sú presvedčené, že autoritársky prezident Maduro, ktorého ako hlavu štátu neuznávajú, je zapojený do pašovania kokaínu do USA a patrí medzi lídrov údajnej drogovej organizácie Cártel de los Soles. Kvôli tomu americké ministerstvo spravodlivosti na Madura vypísalo odmenu 50 miliónov dolárov.