Vláde Spojených štátov hrozí shutdown už o pár hodín. Vance ukázal na vinníka

Vláde Spojených štátov hrozí počas nasledujúcich 36 hodín shutdown (paralýza vlády), uviedol v pondelok americký viceprezident J.D. Vance, ktorý zo zodpovednosti za situáciu obvinil demokratov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

29.09.2025 23:18
Demokrati v Kongrese podľa Vancea kladú podmienky ohľadne podpory návrhu zákona o krátkodobom rozpočte, ktorý by shutdow odvrátil.

„Domnievam sa, že smerujeme k shutdownu, pretože demokrati neurobia správnu vec. Dúfam, že zmenia názor, ale uvidíme,“ povedal Vance novinárom po stretnutí predstaviteľov demokratov a republikánov z Kongresu s prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome.

Vysokopostavený demokratický senátor Chuck Summer uviedol, že pondelková schôdzka s Trumpom a ďalšími republikánmi sa skončila bez dohody o odvrátení shutdownu federálnej vlády.

„Stále sú medzi nami veľké rozdiely,“ povedal Schummer novinárom pred Bielym domom.

Americký Senát schválil v marci dočasný rozpočet do 30. septembra tohto roka. Bez ďalšieho schválenia rozpočtu krajine hrozí potenciálny „shutdown“, ktorý by spôsobil pozastavenie činnosti viacerých vládnych úradov a programov, ako aj dočasné zastavenie vyplácania miezd státisícom štátnych zamestnancov.

Snemovňa reprezentantov ovládaná republikánmi schválila 19. septembra dočasný zákon o financovaní vlády do 21. novembra. Zákon však neprešiel v Senáte, kde republikáni potrebovali 60 hlasov. Demokrati ho totiž odmietli s žiadosťou o zrušenie nedávnych škrtov v programoch zdravotnej starostlivosti. Republikáni v súčasnosti disponujú 53 kreslami v Senáte v porovnaní s 47, ktoré majú demokrati.

Od roku 1977 sa financovanie činnosti federálnej vlády pre než ako 20-krát. Najdlhšie to trvalo 35 dní na prelome rokov 2018 a 2019.

