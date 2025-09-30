ONLINE: Rusko podľa Putina vedie spravodlivý boj a víťazí. Merz: Nemecko nie je vo vojne, ale už nežije v mieri

5:40 Ruský prezident Vladimir Putin označil vojnu proti Ukrajine za spravodlivý a oprávnený boj, v ktorom ruské sily víťazia. V noci na utorok o tom informovala agentúra Reuters. Ruská armáda vpadla na Ukrajinu na Putinov rozkaz 24. februára 2022, inváziu Moskva označuje za špeciálnu vojenskú operáciu na demilitarizáciu a denacifikáciu susednej krajiny.
„Naši bojovníci a velitelia idú do útoku a celá krajina, celé Rusko, vedie spravodlivý boj a odvádza tvrdú prácu,“ povedal Putin vo videu, ktoré Kremeľ zverejnil na svojom webe. „Spoločne bránime našu lásku k vlasti a jednotu nášho historického osudu, bojujeme a víťazíme,“ poznamenal.
Rusko teraz podľa dostupných a otvorených zdrojov kontroluje zhruba 114 500 štvorcových kilometrov, čo predstavuje 19 percent územia Ukrajiny, uviedol Reuters. Americký prezident Donald Trump sa v posledných mesiacoch opakovane snažil vyjednať zastavenie bojov. Ukrajina s návrhom nepodmienečného prímeria opakovane súhlasila, Rusko naň ale nepristúpilo.
5:35 Nemecko síce nie je vo vojne, zároveň už ale nežije v mieri. Tak v pondelok v západonemeckom Düsseldorfe okomentoval spolkový kancelár Friedrich Merz bezpečnostnú situáciu, ktorej Nemecko a Európa čelia. V noci na utorok o tom informovala agentúra DPA. Nemecko rovnako ako mnohé ďalšie európske krajiny má značne napäté vzťahy s Ruskom, ktorého armáda vo februári 2022 vpadla na Ukrajinu.
Merz odpovedal na otázku, ako hodnotí riziko vojny pre Nemecko. „Chcem to povedať jednou vetou, ktorá je možno na prvý pohľad trochu šokujúca, ale myslím ju tak, ako ju hovorím: Nie sme vo vojne, ale nie sme ani v mieri,“ vyhlásil spolkový kancelár.
Svet podľa Merza prechádza zásadnými zmenami, keď svetový poriadok založený na pravidlách nahrádza čistá mocenská politika. „Sme v úplne inom svete,“ vysvetlil.
Merz tiež spomenul nedávne prelety dronov nad Dánskom či Nemeckom. „Zatiaľ presne nevieme, odkiaľ skutočne pochádzajú. Predpoklad smeruje k tomu, že pochádzajú z Ruska,“ povedal. Poznamenal, že prístup k tejto hrozbe je zložitý aj vzhľadom na veľkosť dronov s až osemmetrovým rozpätím krídel a k hustému osídleniu Nemecka, takže ich nie je bezpečné zostreliť. Za najlepšie riešenie považuje to, že sa takéto drony vôbec nedostanú do európskeho vzdušného priestoru.