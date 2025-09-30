Pravda Správy Svet Na východe Jávy sa zrútila budova školy, pod troskami môže byť 65 ľudí

Na východe Jávy sa zrútila budova školy, pod troskami môže byť 65 ľudí

Na východe indonézskeho ostrova Jáva v meste Sidoarjo sa zrútila budova islamskej internátnej školy, pod troskami môže byť podľa záchranárov uväznených 65 ľudí. Nešťastie si vyžiadalo život najmenej jedného študenta, ďalšia zhruba stovka ľudí utrpela zranenia, napísala dnes agentúra Reuters.

30.09.2025 06:44
Záchranári, vojaci a policajti prehľadávali trosky celú noc, zo sutín zatiaľ vyslobodili asi desiatku preživších. Oficiálne údaje spomínajú jedného mŕtveho, podľa médií ale bude obetí viac, pretože svedkovia vypovedali o viacerých telách. Záchranné práce sú náročné, pretože betónové trosky sú veľmi nestabilné.

Úrady nezvestujú 65 ľudí, väčšinou sú to chlapci vo veku 12 až 17 rokov. S ich hľadaním pomáha niekoľko stoviek záchranárov. Tým, ktorých záchranári už našli, ale naďalej zostávajú pod troskami, dodávajú kyslík a vodu.

Miestna polícia uviedla, že nešťastie sa stalo v čase popoludňajších modlitieb. Pôvodná budova školy mala dve poschodia, ďalšie dve ale škola stavala bez povolenia. Podľa polície zrejme základy neuniesli novú nadstavbu.

