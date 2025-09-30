Na východe Jávy sa zrútila budova školy, pod troskami môže byť 65 ľudí

Záchranári, vojaci a policajti prehľadávali trosky celú noc, zo sutín zatiaľ vyslobodili asi desiatku preživších. Oficiálne údaje spomínajú jedného mŕtveho, podľa médií ale bude obetí viac, pretože svedkovia vypovedali o viacerých telách. Záchranné práce sú náročné, pretože betónové trosky sú veľmi nestabilné.
Úrady nezvestujú 65 ľudí, väčšinou sú to chlapci vo veku 12 až 17 rokov. S ich hľadaním pomáha niekoľko stoviek záchranárov. Tým, ktorých záchranári už našli, ale naďalej zostávajú pod troskami, dodávajú kyslík a vodu.
Miestna polícia uviedla, že nešťastie sa stalo v čase popoludňajších modlitieb. Pôvodná budova školy mala dve poschodia, ďalšie dve ale škola stavala bez povolenia. Podľa polície zrejme základy neuniesli novú nadstavbu.