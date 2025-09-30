Trump uspel v spore s YouTubom a „zarobil“ 24,5 milióna dolárov

Podľa dokumentov podaných na federálnom súde v Kalifornii bude 22 miliónov dolárov z vyrovnania venovaných fondu Trust for the National Mall a zvyšok pôjde ďalším žalobcom vrátane Americkej konzervatívnej únie.
YouTube, dcérska spoločnosť Google, je tak najnovšou z veľkých technologických firiem, ktorá sa dohodla s Trumpom po tom, čo sa v júli 2021 obrátil na súd.
Významné platformy v tom čase zrušili Trumpove účty z obáv, že bude podporovať ďalšie násilie falošnými tvrdeniami, že volebné podvody spôsobili jeho prehru s jeho nástupcom, bývalým prezidentom Joem Bidenom v roku 2020. Sedemdesiatdeväťročný úradujúci republikánsky prezident zažaloval spoločnosti sociálnych médií a YouTube s tvrdením, že bol neoprávnene cenzurovaný, spresňuje AFP.
V januári tohto roka spoločnosť Meta Platforms súhlasila so zaplatením 25 miliónov dolárov na urovnanie súdneho sporu týkajúceho sa zrušenia Trumpovho účtu na Facebooku v roku 2021. Spoločnosť X, ktorej predsedá americký miliardár Elon Musk, súhlasila s urovnaním podobného súdneho sporu podaného proti jeho spoločnosti – vtedy známej ako Twitter – o desať miliónov dolárov.Čítajte viac Ohovárať sa Trumpovi nevyplatilo. Súd potvrdil verdikt, prezident musí zaplatiť novinárke závratnú sumu
V podaní sa uvádza, že dohoda o vyrovnaní nepredstavuje priznanie zodpovednosti. Spoločnosť Google dohodu potvrdila, ale odmietla sa k nej vyjadriť, píše AP.
Zverejnenie dohody prišlo týždeň pred plánovaným súdnym pojednávaním 6. októbra, na ktorom má prípad prerokovať na okresnom súde v Oaklande v Kalifornii.Čítajte viac Trumpova vojna s médiami eskaluje, od The New York Times žiada obrovské odškodné