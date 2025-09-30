Pravda Správy Svet Zomrel tvorca sídla tajnej služby MI6, architekt Terry Farrell

Zomrel tvorca sídla tajnej služby MI6, architekt Terry Farrell

Vo veku 87 rokov zomrel britský architekt Terry Farrell, známy ako tvorca sídla britskej tajnej služby MI6 v Londýne, ktoré sa objavilo v niekoľkých filmoch o agentovi Jamesovi Bondovi vrátane snímky Skyfall z roku 2012. V pondelok o tom informovala agentúra DPA, píše TASR.

30.09.2025 07:31
Britain MI6 Headquarters Foto: ,
Pohľad na sídlo Tajnej spravodajskej služby MI6 v Londýne, utorok 18. marca 2025.
Farrell bol často označovaný za „odvážneho, radikálneho a nekonformného“ architekta. Jeho najznámejším dielom zostáva sídlo MI6 pri Vauxhall Bridge, dokončené v roku 1994, ktoré kombinuje prvky umenia 30. rokov – Art Déco s aztéckym chrámom – a sklom s talianskym mramorom.

Ako architekt bol Farrell známy tým, že aj veľké budovy dokázal spraviť hravými, s dekoráciami pripomínajúcimi stavebnicu Lego – takou je napr. konferenčné centrum v Edinburghu či areál okolo londýnskeho dopravného uzla Charing Cross.

Zameriaval sa aj na inováciu a environmentálne povedomie, presadzoval prístup, ktorý uprednostňoval adaptáciu a premenu existujúcich stavieb pred ich úplným zbúraním a novou výstavbou.

Bojoval aj za sociálnu mobilitu a kritizoval triedny systém v Británii, ktorý podľa neho obmedzoval príležitosti väčšiny obyvateľstva.

Mimo Londýna vytvoril viaceré výrazné stavby nielen v Británii, ale pripravil aj niekoľko pozoruhodných projektov v Číne vrátane Peak Tower v Hongkongu (1997).

Za svoje zásluhy bol Farrell v roku 1996 vymenovaný za komandéra Rádu britského impéria (CBE) a v roku 2001 získal hodnosť rytiera.

