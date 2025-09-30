Zomrel tvorca sídla tajnej služby MI6, architekt Terry Farrell

Farrell bol často označovaný za „odvážneho, radikálneho a nekonformného“ architekta. Jeho najznámejším dielom zostáva sídlo MI6 pri Vauxhall Bridge, dokončené v roku 1994, ktoré kombinuje prvky umenia 30. rokov – Art Déco s aztéckym chrámom – a sklom s talianskym mramorom.
Ako architekt bol Farrell známy tým, že aj veľké budovy dokázal spraviť hravými, s dekoráciami pripomínajúcimi stavebnicu Lego – takou je napr. konferenčné centrum v Edinburghu či areál okolo londýnskeho dopravného uzla Charing Cross.
Zameriaval sa aj na inováciu a environmentálne povedomie, presadzoval prístup, ktorý uprednostňoval adaptáciu a premenu existujúcich stavieb pred ich úplným zbúraním a novou výstavbou.
Bojoval aj za sociálnu mobilitu a kritizoval triedny systém v Británii, ktorý podľa neho obmedzoval príležitosti väčšiny obyvateľstva.Čítajte viac Riaditeľ MI6 o Putinovi: Ukrojil si väčší kus, než dokáže stráviť
Mimo Londýna vytvoril viaceré výrazné stavby nielen v Británii, ale pripravil aj niekoľko pozoruhodných projektov v Číne vrátane Peak Tower v Hongkongu (1997).
Za svoje zásluhy bol Farrell v roku 1996 vymenovaný za komandéra Rádu britského impéria (CBE) a v roku 2001 získal hodnosť rytiera.