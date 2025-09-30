Guvernér Louisiany žiada o nasadenie Národnej gardy v New Orleans

Guvernér v žiadosti uviedol, že v mestách Shreveport, Baton Rouge a New Orleans došlo k „zvýšeniu počtu násilných trestných činov“ a k nedostatku bezpečnostných zložiek. Zraniteľnosť štátu voči prírodným katastrofám podľa neho ešte viac zhoršuje situáciu a dodatočná podpora by bola obzvlášť užitočná pri veľkých podujatiach, ako sú napríklad univerzitné futbalové zápasy.
V liste zaslanom ministrovi obrany Peteovi Hegsethovi žiadal Landry o vyslanie až 1000 vojakov do konca fiškálneho roka 2026. Guvernér dodal, že jeho žiadosť „vychádza z overeného úspechu“ nasadenia vojakov vo Washingtone a Memphise.
„Federálne partnerstvá v našich najdrsnejších mestách fungovali a teraz, s podporou prezidenta Trumpa a ministra Hegsetha, robíme ďalší krok a nasadzujeme Národnú gardu,“ vyhlásil Landry.
Trump nasadenie Národnej gardy v meste New Orleans naznačil už na začiatku septembra. Podľa AP kriminalita v Louisiane však skôr klesá. Podľa údajov polície v New Orleans tam v roku 2025 doposiaľ došlo k 75 vraždám, vrátane 14 ľudí, ktorí zomreli na Nový rok počas útoku nákladným autom. Vlani došlo k 124 vraždám, v roku 2023 ich bolo 193.
Aj v hlavnom meste Louisiany – Baton Rouge – podľa tamojšej polície klesol počet vrážd v porovnaní s minulým rokom.
Trump Národnú gardu nasadil vo Washingtone 11. augusta a o viac ako mesiac neskôr schválil rovnaký krok aj pre Memphis v štáte Tennessee. Opakovane pohrozil jej nasadením v ďalších mestách. AP pripomína, že demokratickí lídri naprieč USA tieto plány kritizujú.
Prezident v júni poslal vojakov do Los Angeles s odvolaním sa na nepokoje a odpor voči federálnym agentom pri imigračných raziách. Podľa rozhodnutia súdu začiatkom septembra tým Trumpova administratíva porušila federálny zákon.