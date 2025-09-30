Pravda Správy Svet Guvernér Louisiany žiada o nasadenie Národnej gardy v New Orleans

Guvernér Louisiany žiada o nasadenie Národnej gardy v New Orleans

Republikánsky guvernér štátu Louisiana Jeff Landry v pondelok požiadal o nasadenie Národnej gardy v niekoľkých mestách vrátane New Orleansu. Argumentoval, že Louisiana potrebuje pomoc v boji proti zločinu a ocenil rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa nasadiť vojakov vo Washingtone a Memphise. TASR správu prevzala z agentúry AP.

30.09.2025 08:56
Katrina v New Orleans Foto: ,
Fotografia 23-ročného Leonarda Thomasa, ktorý plače po hurikáne Katrina v New Orleans, premietaná v stredu 13. augusta 2025 na protipovodňovú stenu v Lower Ninth Ward, ktorá bola pretrhnutá a zaplavila veľké časti mesta.
debata

Guvernér v žiadosti uviedol, že v mestách Shreveport, Baton Rouge a New Orleans došlo k „zvýšeniu počtu násilných trestných činov“ a k nedostatku bezpečnostných zložiek. Zraniteľnosť štátu voči prírodným katastrofám podľa neho ešte viac zhoršuje situáciu a dodatočná podpora by bola obzvlášť užitočná pri veľkých podujatiach, ako sú napríklad univerzitné futbalové zápasy.

V liste zaslanom ministrovi obrany Peteovi Hegsethovi žiadal Landry o vyslanie až 1000 vojakov do konca fiškálneho roka 2026. Guvernér dodal, že jeho žiadosť „vychádza z overeného úspechu“ nasadenia vojakov vo Washingtone a Memphise.

Trumpova vojenská prehliadka - vojaci pochodujú pred tribúnou
Video

„Federálne partnerstvá v našich najdrsnejších mestách fungovali a teraz, s podporou prezidenta Trumpa a ministra Hegsetha, robíme ďalší krok a nasadzujeme Národnú gardu,“ vyhlásil Landry.

Trump nasadenie Národnej gardy v meste New Orleans naznačil už na začiatku septembra. Podľa AP kriminalita v Louisiane však skôr klesá. Podľa údajov polície v New Orleans tam v roku 2025 doposiaľ došlo k 75 vraždám, vrátane 14 ľudí, ktorí zomreli na Nový rok počas útoku nákladným autom. Vlani došlo k 124 vraždám, v roku 2023 ich bolo 193.

Aj v hlavnom meste Louisiany – Baton Rouge – podľa tamojšej polície klesol počet vrážd v porovnaní s minulým rokom.

Trump Čítajte viac Trump schválil nasadenie Národnej gardy v ďalšom meste

Trump Národnú gardu nasadil vo Washingtone 11. augusta a o viac ako mesiac neskôr schválil rovnaký krok aj pre Memphis v štáte Tennessee. Opakovane pohrozil jej nasadením v ďalších mestách. AP pripomína, že demokratickí lídri naprieč USA tieto plány kritizujú.

Prezident v júni poslal vojakov do Los Angeles s odvolaním sa na nepokoje a odpor voči federálnym agentom pri imigračných raziách. Podľa rozhodnutia súdu začiatkom septembra tým Trumpova administratíva porušila federálny zákon.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Louisiana #Donald Trump #new orleans #Národná garda