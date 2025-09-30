Spojené štáty deportovali stovku Iráncov späť do krajiny

Iránski predstavitelia uviedli, že v pondelok večer odštartoval z americkej Louisiany charterový let, ktorý by mal v priebehu utorka doraziť do Iránu. TOI v tejto súvislosti pripomína, že Spojené štáty dlhodobo poskytovali útočisko Iráncom utekajúcim pred prenasledovaním vo svojej krajine.
Identity deportovaných Iráncov nezverejnili a dôvody, prečo sa pokúsili emigrovať do USA, neboli podľa NYT bezprostredne jasné. Na palube lietadla sú osoby ktoré požiadali o návrat do domovskej krajiny, ale aj Iránci, ktorí boli mesiace zadržiavaní v USA v rámci rozsiahleho zásahu proti nelegálnemu prisťahovalectvu. Podľa predstaviteľov citovaných NYT bolo osobám na palube buď zamietnuté azylové konanie alebo sa ešte nedostavili pred súd.
Let podľa jedného z oslovených predstaviteľov koordinuje iránske ministerstvo zahraničných vecí, ktoré poskytlo záruky, že deportovaným osobám nebude po návrate spôsobená ujma.