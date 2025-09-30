Pravda Správy Svet Spojené štáty deportovali stovku Iráncov späť do krajiny

Spojené štáty deportovali stovku Iráncov späť do krajiny

Spojené štáty deportovali asi stovku Iráncov späť do Iránu. V utorok o tom informoval denník New York Times (NYT), podľa ktorého ide o súčasť dohody medzi vládami oboch krajín. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters a portálu Times of Israel (TOI).

30.09.2025 09:17
debata

Iránski predstavitelia uviedli, že v pondelok večer odštartoval z americkej Louisiany charterový let, ktorý by mal v priebehu utorka doraziť do Iránu. TOI v tejto súvislosti pripomína, že Spojené štáty dlhodobo poskytovali útočisko Iráncom utekajúcim pred prenasledovaním vo svojej krajine.

Ako to bolo s Trumpom? Scenárista Simpsonovcov pre Pravdu odhalil tajomstvo slávnych predpovedí. Keď svet začne robiť, čo vidí v kreslenom seriáli, je to desivé
Video

Identity deportovaných Iráncov nezverejnili a dôvody, prečo sa pokúsili emigrovať do USA, neboli podľa NYT bezprostredne jasné. Na palube lietadla sú osoby ktoré požiadali o návrat do domovskej krajiny, ale aj Iránci, ktorí boli mesiace zadržiavaní v USA v rámci rozsiahleho zásahu proti nelegálnemu prisťahovalectvu. Podľa predstaviteľov citovaných NYT bolo osobám na palube buď zamietnuté azylové konanie alebo sa ešte nedostavili pred súd.

Let podľa jedného z oslovených predstaviteľov koordinuje iránske ministerstvo zahraničných vecí, ktoré poskytlo záruky, že deportovaným osobám nebude po návrate spôsobená ujma.

cestovanie, kufor, batožina, dovolenka, turistka, ruksak, Čítajte viac Dievča deportovali z dovolenky - Ryanair jej nedovolil vziať si pas, ktorý jej vypadol v lietadle
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Irán #Donald Trump #deportácie