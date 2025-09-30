Pravda Správy Svet Exasistenta bývalého europoslanca za AfD odsúdili za špionáž pre Čínu

Niekdajšieho asistenta bývalého nemeckého europoslanca Maximiliana Kraha za stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD) odsúdil súd na štyri roky a deväť mesiacov väzenia v prípade „obzvlášť závažnej“ špionáže pre čínske spravodajské služby. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a DPA.

Špionáž pre Rusov robil poslanecký asistent, príslušník SIS či prorektor
„Nepracoval som pre čínsku tajnú službu a som nevinný,“ vyhlásil pred súdom Jian Guo. Bývalý europoslanecký asistent sa síce narodil v Číne, no už niekoľko rokov má nemecké občianstvo. Jeho advokát požiadal o oslobodenie pre nedostatočné dôkazy, prokuratúra požadovala vyšší trest.

Nemecká polícia zatkla Gua minulý rok v Drážďanoch. Podľa Spolkovej generálnej prokuratúry sledoval aktivity čínskej opozície v Nemecku, odovzdával informácie z Európskeho parlamentu čínskemu ministerstvu štátnej bezpečnosti a pôsobil aj ako agent tajnej služby.

Guo do Drážďan prišiel v roku 2002 ako študent a istý čas bol členom Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Pri zakladaní firmy sa zoznámil s Krahom, ktorý pôsobil ako právnik v Drážďanoch. Ten ho v roku 2019, keď sa stal europoslancom za AfD, zamestnal ako asistenta.

Maximilian Krah je v súčasnosti poslancom v nemeckom Bundestagu a na súde vypovedal ako svedok. Svojho asistenta prepustil po tom, čo ho zatkla polícia.

