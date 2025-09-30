Vo voľbách v krajine sa 2,5 milióna obyvateľov zvíťazila Sanduovej proeurópska strana PAS s 50,2 percenta hlasov. Proruský Vlastenecký blok skončil s odstupom druhý, priazeň mu vyjadrilo asi 24,2 percenta voličov. Proeurópsky tábor zvíťazil oveľa výraznejšie, ako naznačovali predvolebné prieskumy.
Sanduová a moldavský prozápadný kabinet opakovane Moskvu obviňovali zo zasahovania do vnútorných záležitostí krajiny, dezinformačných kampaní v snahe zvrhnúť vládu a zo zasahovania do volieb. Úrady v Kišiňove pred voľbami z hlasovania vylúčili proruskú stranu Veľké Moldavsko pre podozrenie z nelegálneho financovania a založenia Srdca Moldavska, ktoré bolo súčasťou proruského vlasteneckého bloku.
„Maia Sanduová sa už dávno stala jedným z hlásateľov protiruskej rétoriky. Voľby – podvodné. Ja sa dokonca čudujem, ako možno tak otvorene manipulovať s hlasmi voličov,“ povedal Lavrov bez toho, aby svoje tvrdenie podporil akýmikoľvek dôkazmi o volebných manipuláciách.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok uviedol, že voľby v Moldavsku zatiaľ nebude hodnotiť. Obvinil tiež úrady v Kišiňove, že Moldavanom v Rusku bránili zúčastniť sa na voľbách, pretože pre nich boli otvorené iba dve volebné miestnosti.
Moldavsko patrí k najchudobnejším štátom v Európe. Nezávislosť od Sovietskeho zväzu vyhlásilo v auguste 1991 a od začiatku nezávislosti musí riešiť otázku ruskojazyčnej a Moskvou podporovanej, avšak medzinárodne neuznanej Podnesterskej republiky. Tá sa odtrhla od Moldavska na začiatku 90. rokov, keď separatistov aktívne podporili ruskí vojaci. Rusko v regióne udržiava vojenský zbor, ktorý označuje za mierovú misiu.