Juhoafrický veľvyslanec v Paríži zomrel po páde z okna hotela

Jeho nezvestnosť nahlásila manželka v pondelok popoludní. Uviedla, že od neho dostala znepokojujúcu správu. Podľa informácií denníka Le Parisien bol diplomatov mobil naposledy lokalizovaný v lesoparku Bois de Boulogne. Policajné psy ho tam však nedokázali nájsť.
Jeho telo napokon objavili v utorok ráno neďaleko lesoparku – pred hotelom Hyatt, kde si Mthethwu rezervoval izbu na 22. poschodí. Zabezpečené okno na izbe sa našlo vylomené, dodala parížska prokuratúra.
Podľa životopisu, ktorý je dostupný na webovej stránke juhoafrického veľvyslanectva, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa bol členom vládnej strany Africký národný kongres. V rokoch 2014 – 2019 pôsobil ako minister umenia a kultúry. V rokoch 2019 – 2023 sa toto jeho portfólio rozšírilo aj o šport.