Trump a Hegseth zvolali americkú vojenskú špičku z celého sveta, aby im povedali, že je koniec tlstých generálov a diverzity v armáde

Trump začal svoj prejav povzbudením prítomných veliteľov, že mu môžu slobodne zatlieskať, alebo aj opustiť miestnosť, ak nesúhlasia s jeho tvrdeniami. Dodal však, že v takom prípade prídu „o hodnosť i o budúcnosť“.
Zároveň kritizoval administratívu svojho predchodcu Joea Bidena a žartoval, že očakával väčší odpor voči svojmu rozhodnutiu premenovať ministerstvo obrany na ministerstvo vojny, čo však Kongres zatiaľ neodobril. Trump vyhlásil, že ide viac než len o zmenu značky, ale o „historické znovupotvrdenie nášho poslania, identity a hrdosti“.
„Musíme byť takí silní, aby sa nás žiadny národ neodvážil vyzvať, takí mocní, aby sa nás žiadny nepriateľ neodvážil ohroziť. A takí schopní, aby žiadny protivník ani nepomyslel na to, že by nás porazil," vyhlásil Trump.
Trump v prejave hovoril o svojich mierotvorných schopnostiach, ale zároveň pripustil, že vojny v Pásme Gazy i na Ukrajine stále pokračujú, napriek snahám jeho vlády. V tejto súvislosti poznamenal, že palestínske teroristické hnutie Hamas musí pristúpiť na americký mierový plán pre Pásmo Gazy. „Hamas musí súhlasiť, ak na to nepristúpi, bude to pre nich ťažké," povedal Trump. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok uviedol, že Trumpov plán prijíma.
„Som s vami, podporujem vás a ako prezident stojím za vami na 100 percent. Nikdy neuvidíte, že by som čo i len trochu zaváhal,“ zdôraznil. „Niet vyššej pocty, ako slúžiť ako váš najvyšší veliteľ,“ povedal Trump a dodal, že vojenskí dôstojníci prítomní na stretnutí vyzerajú, akoby „vystúpili priamo z filmového kastingu“.
Minister Hegseth predtým vyhlásil, že americká armáda znova našla svoj smer. „Hlúpi a ľahkomyseľní politickí lídri nastavili zlý smer kompasu a my sme stratili cestu. Ale už nie," uviedol.
Pred Trumpom v prejave ku generálom kritizoval to, čo označil za „woke kultúru". Woke je výraz označujúci rôzne aspekty antidiskriminačnej alebo sociálno-liberálnej politiky.Čítajte viac Americký generál vysvetlil, ako by mohol vyzerať útok Ruska na NATO
Pred miestnosťou plnou najvyšších amerických generálov a admirálov, ktorí boli minulý týždeň bez vysvetlenia povolaní z celého sveta, Hegseth obhajoval svoje rozhodnutie odvolať niektoré vojenské špičky, medzi ktorými bol aj najvyšší americký generál, ktorý je černoch, alebo najvyššia admirálka námorníctva. Uviedol, že dôstojníci, ktorých zbavil funkcií, boli súčasťou narušenej kultúry. Minister obrany tiež prisľúbil zásadné zmeny v tom, ako sa vybavujú sťažnosti na diskrimináciu a ako sa vyšetrujú obvinenia z pochybenia v Pentagone, pričom vyhlásil, že súčasný systém núti najvyššie velenie konať príliš opatrne.
„Ak vám moje dnešné slová spôsobujú ťarchu pri srdci, potom by ste mali urobiť čestnú vec a rezignovať," povedal Hegseth. „Viem, že drvivá väčšina z vás to cíti opačne. Tieto slová vám naopak napĺňajú srdce," dodal.
Hegseth tiež ostro skritizoval vojakov s nadváhou. „Je absolútne neprijateľné, že po chodbách Pentagonu chodia tlstí generáli a admiráli," povedal. Všetky testy zdatnosti budú podľa Hegsetha spĺňať štandardy pre mužov a zároveň budú prísnejšie pravidlá ohľadom osobnej úpravy. „Už žiadni fúzači," vyhlásil pred mlčiacimi vojakmi.Čítajte viac Čistky v armáde: chce Trump generálov, ktorí budú strieľať do Američanov?
V USA a desiatkach ďalších krajín naprieč rôznymi časovými pásmami pôsobí približne 800 generálov a admirálov. Podľa zdrojov denníka The Washington Post sa Hegsethov rozkaz na účasť na akcii vzťahuje na všetkých zástupcov armády v hodnosti brigádneho generála alebo vyššej, prípadne ich ekvivalenty v námorníctve, ktorí zastávajú veliteľské pozície. Zahŕňa aj ich najvyšších poradcov. Na schôdzke sú prítomní vysokí predstavitelia armády zo Spojených štátov aj z misií v Európe, na Blízkom východe a v oblasti Ázie a Tichomoria.
To vyvolalo otázky. „Ľudia sú veľmi znepokojení. Nemajú predstavu, čo to znamená,“ uviedol jeden zo zdrojov The Washington Post. Iný dodal, že takýto spôsob zvolania vrcholných veliteľov je nezvyklý a vyvoláva bezpečnostné otázky: „Nezoberiete každého generála a admirála z Pacifiku do jednej auly pri D.C. bez toho, aby ste povedali, o čo ide.“Čítajte viac Americký generál: Bidenova vláda nechce prehru Ukrajiny, ale ani kolaps Ruska
Tento krok prišiel po sérii zásadných rozhodnutí Hegsetha, ktorý od nástupu do funkcie presadil zníženie počtu generálov a admirálov o najmenej 20 percent, pričom plánuje aj ďalšie škrty. V máji oznámil, že počet štyroch hviezdičiek na aktívnej službe klesne minimálne o pätinu. Súčasne pokračuje aj snaha o reorganizáciu velenia a o rebranding ministerstva obrany na „Ministerstvo vojny“.
Hegseth v uplynulých mesiacoch odvolal viacerých vysokopostavených dôstojníkov bez uvedenia dôvodu. Medzi nimi boli šéf vojenskej spravodajskej služby DIA generálporučík Jeffrey Kruse, veliteľka námornej rezervy viceadmirálka Nancy Lacore či kontradmirál Milton Sands z námorných špeciálnych síl. Už skôr administratíva prezidenta Donalda Trumpa odvolala aj predsedu Zboru náčelníkov štábov generála Charlesa Q. Browna Jr., šéfku námorníctva admirálu Lisu Franchetti, veliteľku pobrežnej stráže admirálku Lindu Fagan či zástupcu náčelníka štábu letectva generála Jamesa Slifea.
Niekoľko zdrojov pripomenulo, že mnohé z odvolaných osôb boli ženy. Hegsethove kroky preto vyvolali obavy z destabilizácie velenia. „Celé je to čudné,“ zhodnotil jeden z amerických predstaviteľov pre The Washington Post.