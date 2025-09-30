Trump americkým generálom povedal, že Putin a Zelenskyj by sa mali stretnúť

Americký minister obrany Pete Hegseth zvolal stretnutie stoviek generálov a admirálov do Quantika, kde oznámil nové smernice pre vojakov, ktoré zahŕňajú mužské štandardy fyzickej zdatnosti, píše agentúra AP. Podľa agentúry Reuters Hegseth v prejave okrem iného kritizoval generálov s nadváhou.Čítajte viac Trump a Hegseth zvolali americkú vojenskú špičku z celého sveta, aby im povedali, že je koniec tlstých generálov a diverzity v armáde
Trump v prejave hovoril o svojich mierotvorných schopnostiach, ale zároveň pripustil, že vojny v Pásme Gazy a na Ukrajine stále pokračujú, napriek snahám jeho vlády. V tejto súvislosti poznamenal, že palestínske teroristické hnutie Hamas musí pristúpiť na americký mierový plán pre Pásmo Gazy. „Hamas musí súhlasiť, ak na to nepristúpi, bude to pre nich ťažké,“ povedal Trump. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok uviedol, že Trumpov plán prijíma.
V posledných týždňoch Trump vo svojich verejných vystúpeniach opakovane pripomínal, že počas svojho druhého mandátu ukončil sedem vojen alebo zabránil ich vypuknutiu. Do tejto bilancie započítava ozbrojené konflikty medzi Arménskom a Azerbajdžanom, Indiou a Pakistanom, Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, Kambodžou a Thajskom, Egyptom a Etiópiou, Srbskom a Kosovom. Niektoré z týchto Trumpových tvrdení však odborníci považujú za sporné, najmä v prípadoch, keď tieto konflikty pokračovali aj po Trumpovej intervencii.
Napriek tomu bol Trump za svoje diplomatické úspechy tento rok opakovane nominovaný na Nobelovu cenu mieru. Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že väčšina Američanov (76 percent) sa domnieva, že Trump si Nobelovu cenu mieru nezaslúži. Tento názor zastávajú najmä nezávislí voliči a demokrati, pričom republikáni sú v tomto ohľade rozdelení.Čítajte viac Umyje si Trump ruky nad ruskou vojnou proti Ukrajine?
Pred americkou vojenskou elitou teraz Trump vyhlásil, že ak by nezískal Nobelovu cenu za mier, bola by to urážka Spojených štátov. „Dajú to nejakému týpkovi, ktorý nič neurobil,“ vyhlásil Trump. Dodal, že takéto rozhodnutie „by bolo veľkou urážkou našej krajiny.“
Nobelovu cenu mieru udeľuje päťčlenný výbor nórskeho parlamentu, ktorého členovia boli v minulosti kritickí voči Trumpovi.
Oficiálne sa mená nominovaných zverejňujú až po 50 rokoch.