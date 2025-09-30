Pravda Správy Svet Nie sme vo vojne s Ruskom, odkazuje Orbán Tuskovi. Podľa neho hrá nebezpečnú hru

Nie sme vo vojne s Ruskom, odkazuje Orbán Tuskovi. Podľa neho hrá nebezpečnú hru

Maďarský premiér Viktor Orbán na sociálnej sieti X odkázal predsedovi poľskej vlády Donaldovi Tuskovi, že hrá nebezpečnú hru so životmi miliónov Európanov. Orbán reagoval na Tuskove vyjadrenie na Varšavskom bezpečnostnom fóre, že si treba uvedomiť, že vojna na Ukrajine „je naša vojna“. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

30.09.2025 18:30
Video
Poľský premiér Donald Tusk sa vyjadril k politike svojho maďarského kolegu Viktora Orbána. Zdroj: TV Pravda/EÚ

„Možno si myslíš, že si vo vojne s Ruskom, ale Maďarsko nie je – a nie je v nej ani Európska únia. Hráš nebezpečnú hru so životmi a bezpečnosťou miliónov Európanov. Toto je veľmi zlé!“ odkázal Orbán poľskému premiérovi.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Varšavskom bezpečnostnom fóre v pondelok povedal, že Ukrajina by chcela s krajinami regiónu vytvoriť spoločný štít protivzdušnej obrany pred hrozbami z Ruska, vyhlásil.

Video
Poľský premiér Donald Tusk na mimoriadnom summite Európskej únie (6. marec). Zdroj: ta3

Tusk sa podľa servera 24.hu na fóre takisto prihováral za zintenzívnenie obranných krokov Európy. „Musíme si uvedomiť, že toto je naša vojna,“ cituje server poľského ministerského predsedu, ktorý opísal konflikt na Ukrajine ako súčasť opakujúceho sa projektu Ruska zameraného na „zotročenie národov, zbavenie jednotlivcov slobody a triumf autoritárstva, tyranie, krutosti a erózie ľudských práv“. Tusk tiež varoval pred možnosťou „trhlín“ v NATO.

